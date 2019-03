' La famiglia Addams' parte da Sacile

Gabriele Cirilli sarà Gomez della macabra famiglia Addams : ... protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume. Inscenare la Famiglia Addams nei ...

La famiglia Addams - ritorno flash al teatro Nuovo Milano poi ancora tour : Non ci resta altro che darvi appuntamento con l'eccentrica e macabra Famiglia americana, protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, ...