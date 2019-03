In Italia stop a Boeing 737 max 8 dalle 21 di oggi

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. Anche in Italia stop dalle 21. : Il Regno Unito, la Germania e la Francia e l’Italia hanno annunciato la decisione di chiudere i propri spazi aerei a tutti i voli di Boeing 737 Max, Dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto in Etiopia. L’Italia ha disposto lo stop operativo dalle 21 di stasera. Prima avevano dato analogo annuncio, tra gli altr...

Anche l'Italia mette a terra i Boeing 737 Max 8. Stop operativo dalle 21 dopo l'incidente in Etiopia : Chiusure in tutto il mondo Dall'Australia al Regno Unito, dalla Germania alla Cina: il Boeing 737 Max 8 resta a terra per il timore che la tragedia in Etiopia di domenica scorsa, costata la vita a ...

Disastro aereo Etiopia : Italia - Francia - Germania e Regno Unito dicono stop ai Boeing 737 Max : Dopo il Disastro aereo in Etiopia sono in molti i Paesi a prendere provvedimenti: Italia, Francia, Germania e Regno Unito dicono sto ai Boeing 737 Max. E non sono gli unici. La Norwegian Air Shuttle ha deciso di lasciare a terra i suoi Boeing 737 Max 8, in seguito al Disastro aereo in Etiopia, su suggerimento delle autorità europee dell’aviazione civile. Lo ha reso noto la compagnia privata low-cost, che ha 18 apparecchi di quel ...

Boeing 737 Max 8 : stop ai voli anche in Italia : Dopo l'Australia, anche Regno Unito, Francia e Germania hanno sospeso i voli in arrivo e in partenza. anche l'Enac ha deciso...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Anche l’Italia ferma i Boeing 737 Max 8 : stop ai voli dalle 21 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Boeing 737 Max - anche l'Italia chiude i cieli : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Anche l’Italia chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max 8 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Caso Gavillucci - stop al reintegro dell’arbitro Italiano : il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso dell’AIA : La sentenza della Corte d’appello della Figc è stata completamente ribaltata dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha accolto il ricorso dell’AIA Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso dell’Associazione italiana arbitri (Aia) contro il reintegro di Claudio Gavillucci, il direttore di gara dismesso dalla Can A al termine della scorsa stagione “per motivate ragioni tecniche“. Ribaltato ...

Allarme di Draghi : l'Europa frena la sua crescita. E sullo stop pesa anche la situazione Italiana : ... significa che gli istituti di tutta Europa, già messi a dura prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. ...

[Il Caso] Stop degli Stati Uniti a Di Maio : l'Italia non può entrare nella nuova Via della Seta cinese : "Questo matrimonio non s'ha da fare". Questo il senso del messaggio inviato da Washington a Roma sull'intenzione del nostro governo di aderire ufficialmente al progetto cinese Belt and Road, più ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Semifinali gironi : Italia a forza tre! Stop a sorpresa per Ranghieri/Caminati : Italia a forza tre nelle Semifinali dei gironi preliminari del tabellone principale nel torneo 3 Stelle di Sydney. Rossi/Carambula, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Ors Toth sono già qualificati alla fase ad eliminazione diretta e nella mattinata Italiana si giocheranno l’accesso agli ottavi disputando la finale del loro girone, mentre, a sorpresa, Ranghieri/Caminati sono usciti sconfitti dalla battaglia con i cinesi Gao/Li e dovranno vincere ...