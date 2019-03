Il mercato europeo langue? Niente paura | a tirare la carretta ci pensano i suv

Fiat : Manley lascerà solo Panda e 500 per il mercato europeo? : La strategia del nuovo CEO del Gruppo FCA potrebbe prevedere un grosso ridimensionamento del brand Fiat nel mercato europeo Brutte notizie in arrivo per il brand Fiat, almeno per quello che riguarda il mercato europeo. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in queste ore dal Salone di Ginevra 2019, sembra che Mike Manley, successore di Sergio Marchionne alla guida del Gruppo FCA, abbia intenzione di ridimensionare la presenza dei ...

Salone di Ginevra 2019 – SsangYong presenta il nuovo Korando per il mercato europeo [GALLERY] : 89° Motor Show Internazionale di Ginevra 2019: SsangYong lancia il nuovo Korando per il mercato europeo. Il nuovo SUV con un look contemporaneo completamente rinnovato SsangYong lancia il suo nuovissimo Korando, la quarta generazione di SUV con questo nome, sviluppando il design del SIV-2 presentato in anteprima al Motor Show di Ginevra nel 2016. In commercio a breve in Corea, l’auto sarà messa in vendita in tutta Europa dalla metà del ...

Il mercato finanziario europeo è ancora americanizzato? : ... l'interesse degli investitori britannici nei confronti delle azioni statunitensi indica una mancanza di fiducia e uno stato di incertezza riguardo al futuro dell'economia del Regno Unito. Per ...

Aiways - Dal Salone di Ginevra parte l'assalto al mercato europeo : La startup cinese Aiways ha confermato la propria presenza al Salone di Ginevra, dove presenterà la Suv elettrica U5. Il modello, già in produzione nella fabbrica di Shangrao City, è lungo 4,68 metri e proporrà due varianti delle batterie per ottenere una autonomia variabile tra 460 e 560 km. Secondo i dati ufficiali non adotta la trazione integrale e il powertrain è capace di erogare 224 CV e 315 Nm. confermata la presenza di sistemi di ...

Hyundai Group supera Fca sul mercato europeo a gennaio : Il mercato europeo dell'automobile apre il 2019 con un calo del -4,6%, causato dal rallentamento soprattutto di Spagna e Italia. Cambia la classifica dei costruttori operanti nel 'vecchio continente', con i coreani di Hyundai Group che salgono al quarto posto, sorpassando in un colpo solo Toyota, Daimler, Bmw, Ford e soprattutto Fca, che nel corso del 2018 ha tenuto con fatica la posizione. Dalle parti di Torino ci si guardava le spalle ...

mercato europeo - Il 2019 parte male : -4 - 6% a gennaio : Il 2019 inizia in tono decisamente negativo per il Mercato europeo dell'auto. Secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), a gennaio le immatricolazioni nell'area Ue+Efta si sono attestate a 1.226.446 unità, il 4,6% in meno rispetto al primo mese del 2018. L'associazione sottolinea come le registrazioni abbiano comunque raggiunto il secondo miglior livello dal 2009, ma intanto è il quinto mese di fila in contrazione ...

Carne da bovini malati sul mercato europeo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Carne da manzi malati sul mercato europeo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Da Marcelo a Stankovic : i 5 colpi top del calciomercato invernale europeo dal 2000 a oggi : Il 31 gennaio, in Serie A come negli altri maggiori campionati europei, si spegneranno i riflettori sul mercato di riparazione. Tra acquisti, cessioni e prestiti, ogni squadra si appresta a concludere le ultime trattative per mettere a punto gli ingranaggi della propria rosa e prepararsi alla fase cruciale della stagione. A volte nella sessione invernale di calciomercato, abbiamo assistito a grandi colpi, alcuni a sorpresa, altri annunciati, ...

Il mercato europeo del gas è destinato a Gazprom - : Gazprom nel 2018 ha battuto per la terza volta consecutiva il record di esportazioni in Europa e Turchia , più di 200 miliardi di m3, e ha le carte in regola per incrementare ulteriormente la propria ...

mercato europeo - Vendite in calo a dicembre - il 2018 resta stabile : Il Mercato europeo dell'auto chiude il 2018 con una calo marginale delle immatricolazioni. Sulla base dei dati dell'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), le registrazioni annuali nell'area Ue+Efta si sono fermate a 15.624.486 unità, lo 0,04% in meno rispetto al 2017. A pesare sull'andamento della domanda sono stati soprattutto gli ultimi quattro mesi dell'anno, con l'effetto Wltp (le nuove procedure di omologazione in vigore dal 1* ...

Moda : Guffanti Concept lancia progetto per mercato europeo e apre a Bari : Roma, 4 gen. (Labitalia) - Un progetto commerciale per il mercato europeo che vedrà nel corso del [...]