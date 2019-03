HAL | l’esoscheletro che assiste al cammino e anche al recupero funzionale più avanzato al

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Ha catturato l’interesse di una platea altamente qualificata, con medici e professionisti arrivatida fuori regione, la presentazione al Centro San Girolamo di Parma di HAL (Hybrid Assistive Limb), l’esoscheletro assistivo alpiùal mondo, il quale si collega attraverso elettrodi che rilevano i segnali bioelettrici al sistema nervoso di chi lo “indossa”, aiuta a camminare e restituendo gli impulsi ricevuti portaa ricostruire connessioni nervose.Il Centro San Girolamo propone in esclusiva per l’ItaliaHAL, eper questo l’evento dei giorni scorsi ha suscitato un interesse nazionale tra gli operatori del settore., prodotto dall’azienda giapponese Cyberdyne, consente di affrontare percorsi di riabilitazione alper persone con problemi motori legati a ictus o lesioni midollari incomplete, per migliorare la ...

ciba2000 : Ecco HAL, l’esoscheletro che si collega al sistema nervoso per la riabilitazione di chi ha lesioni spinali - Glinformati : Ecco HAL, l’esoscheletro che si collega al sistema nervoso per la riabilitazione di chi ha lesioni spinali - GLI IN… - zazoomnews : Ecco HAL l’esoscheletro che si collega al sistema nervoso per la riabilitazione di chi ha lesioni spinali - #l’eso… -