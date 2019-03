Golf – Magical Kenya Open | Gagli difende il titolo

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Eurotour: LorenzoilnelLorenzoilnel(14-17 marzo) in programma sul percorso del Karen CC a Nairobi in. Il torneo, nato nel 1991, è per la prima volta nel calendario dell’European Tour, mentre lo scorso anno il toscano lo ha vinto quale primo evento del Challenge Tour 2018. Insieme a, che proverà a concedere il bis, impresa mai riuscita a nessuno in tale evento che nel 2007 fu appannaggio di Edoardo Molinari, saranno in gara anche Renato Paratore, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi.Nel field gli inglesi Oliver Wilson e Steven Brown, il tedesco Bernd Ritthammer, gli spagnoli Gonzalo Fernandez Castaño e Adri Arnaus, lo scozzese Liam Johnston, il danese Thomas Bjorn, capitano della selezione europea vincitrice dell’ultima Ryder Cup con Francesco Molinari grande ...