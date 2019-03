Gaffe della Gialappa' s sulla moglie di Maddaloni Senti cosa dicono di lei

La Gaffe della Toncelli fa discutere : Lo ricordiamo perché il "risentimento", e il risentimento verso il PD in particolare, sembra essere la cifra principale della cultura politica dei Cinque Stelle. In alcuni passaggi della nota di ...

MotoGp – Pecco - dove guardi? L’esilarante ‘Gaffe’ di Bagnaia nella foto ufficiale della categoria regina : L’esilarante scatto di gruppo diventa virale: la simpatica ‘gaffe’ di Pecco Bagnaia nel suo primo giorno da pilota di MotoGp E’ tutto pronto sul circuito di Losail per le qualifiche del primo appuntamento stagionale. A breve si disputeranno le qualifiche della MotoGp del Gp del Qatar, ma intanto sui social impazza una esilarante foto che riguarda l’esordiente Pecco Bagnaia. Sui social sta diventando virale uno ...

Reddito di cittadinanza - la Gaffe del presidente Anpal Mimmo Parisi sui navigator cancellata dal video della Camera : Mimmo Parisi - neo presidente dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive - mercoledì 6 marzo è alla Camera in audizione sul decreto che introduce il Reddito di cittadinanza . C'è la ...

Donald Trump ringrazia il CEO di Apple chiamandolo 'Tim Apple'. Il video della Gaffe - : Il presidente Usa sbaglia il nome del numero uno di Apple seduto al suo fianco durante un incontro alla Casa Bianca. La clip è diventata in poche ore virale scatenando ironie in Rete. LE IMMAGINI

Ciclismo – L’erroraccio social dell’UCI fa sorridere : la Movistar corregge la Gaffe della Federazione : La Movistar scambiata per un altro team presente all’UAE Tour 2019: l’UCI commette un errore imperdonabile sui social gaffe clamorosa sull’account Twitter dell’UCI. Sui social l’Unione Ciclistica Internazionale riprende una foto scattata durante la terza tappa dell’UAE Tour, ma commette un errore imperdonabile. Il team Gazpron infatti viene scambiato per la Movistar, che prontamente con una risposta al ...

Ilaria D'Amico - il gelo sul volto di Costacurta dopo la Gaffe in diretta : "Noi della Juventus..." : Ancora una gaffe per Ilaria D'Amico durante l'ultima giornata di Champions league nel bel mezzo della trasmissione che conduce su Sky sport. La giornalista ha si era già distinta per uno scontro al vetriolo con Fabio Capello sulla vera qualità del gioco dell'Atletico Madrid, con tanto di lezione dra

La Gaffe della leghista : "Il Pd non ha aiutato ?i minori a prostituirsi" : "Il Pd non ha aiutato i minori a prostituirsi". Nella foga del suo discorso Annarita Tateo è incappata in una gaffe che non viene perdonata dagli utenti dei social. "Grazie Bari, grazie veramente, siete fantastici", ha detto la deputata del Carroccio nel suo breve intervento a Bari prima che intervenisse Matteo Salvini, "È una risposta meravigliosa a Decaro e a Emiliano, che quest'anno mandiamo a casa. Io sono stanca di vedere le mie città e le ...

L'Eredità - Roberta e la Gaffe da storia della tv da Flavio Insinna : Andy Wharol - gelo siderale : Pensavamo di aver sentito di tutto in studio a L'Eredità. Sbagliavamo. Il peggio, il quiz di Flavio Insinna in onda ogni sera su Rai 1, doveva ancora offrirlo. E ce lo ha consegnato nella puntata di martedì 12 febbraio. Si parla, ovviamente, dell'ultima rovinosa gaffe in cui è incappato un concorren

"Voglio rinascere un cavallo con quel pis...". La Gaffe della Rodriguez : Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez non si fermano mai. Non bastano i programmi televisivi e sfilate, le due bellissime argentine hanno anche la loro linea di moda Me Fui. Un gran successo da quando l'hanno lanciata qualche anno fa, ma ora arriva un backstage dell'ultima campagna. Belen e Checu si trovano su una splendida di Fuerteventura. In bikini le due bellocce si fanno fotografare e si muovono sexy. Poi compare il cavallo. Il tanto ...

Claudio Bisio parla della Gaffe con Andrea Bocelli : “Peggio di così…” : Sanremo 2019: Bisio torna a parlare della gaffe commessa con Bocelli Ieri è andata in onda la prima puntata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e a far discutere i telespettatori è stata la gaffe commessa da Claudio Bisio nei confronti di Andrea Bocelli. Cosa ha fatto? In pratica l’ha congedato dal palco, salutandolo semplicemente con la mano. Peccato che il tenore non abbia potuto vedere quel gesto in quanto non ...

Sanremo : esordio di Baglioni con 'Via' e la Gaffe della Raffaele sui Casamonica : È iniziato il Festival di Sanremo bis di Claudio Baglioni che ha visto catapultati sul palco una timida Virginia Raffaele e un pungente Claudio Bisio. I tre arrivano da un anomalo trampolino al centro del palco accompagnati da uno storico pezzo di Baglioni ‘Via’. Il tutto animato dai ballerini ‘Kataklò’ che si muovono su tutto il palco eseguendo un’originale coreografia. Inizia così un nuovo debutto del ‘dirottatore’ artistico grazie al quale il ...

Gaffe della Lega a Rieti : nel simbolo per le elezioni c'è la cartina dell'Umbria : Ancora una volta la politica locale è umiliata da apprendisti stregoni pronti a salire sul carro considerato più comodo e spazioso. Solo per questo imperdonabile e inconcepibile autogol concludono - ...