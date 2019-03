Come gli italiani usano il Web (e come vorrebbero usarlo) : Nel 1989 l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare era già il più grande laboratorio di fisica del mondo: luogo dove lavoravano alcune delle menti più capaci del pianeta, su computer incompatibili tra loro. Per ovviare a questo problema, Tim Berners-Lee (poi diventato Sir) immaginò una struttura unificante per collegare le informazioni tra computer diversi e nel marzo 1989 scrisse “Information Management: Una proposta”. Nel ...

Giuseppe Conte e la foto della torta col ponte di Genova. Luca Bizzarri : "Come strac***o gli viene in mente?" : "Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta. Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c'è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime. Nessuno che dica 'Ma come strac***o vi è venuto in mente?' Non c'è nessuno". Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo, genovese, con

Isola - Ariadna Romero eliminata. La gioia della fidanzata di Bettarini : 'Gli stava attaccata Come una cozza' : è stata eliminata dall'. La modella cubana che partecipò nel 2011 al film Di Leonardo Pieraccioni 'Finalmente la felicità', aveva stretto moltissimo con due Isolani: Stefano Bettarini e Kaspar ...

Salvini sceglie un antieuro Come ambasciatore della Lega in Europa : Roma. Gli è stato sufficiente sostituire con la giacca le felpe improbabili e i giubbotti della polizia, non ha dovuto fare altro se non evitare per qualche settimana di dare dell’ubriacone a Jean-Claude Juncker. Gli è insomma bastato poco, a Matteo Salvini, per guadagnarsi la rinnovata stima di com

Isola - Nicoletta Larini si scaglia contro Ariadna : 'Questa si attacca Come una cozza' : Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi. La nona puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha riservato molte emozioni. Nel corso della diretta, la fidanzata di Stefano Bettarini si è scagliata contro la naufraga Ariadna Romero. Per capire cosa è avvenuto durante la diretta, bisogna fare un passo indietro. La scorsa settimana, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno fatto il loro ritorno su Playa Uva insieme ...

Angelo Tartaglia del Politecnico : «Facciamo Come la Francia - del Tav riparliamone nel 2038» : La Francia, in particolar modo, ha una posizione pro Tav squisitamente politica e poco reale, anzi. Il governo francese al momento ha proceduto a parole, ma senza mettere un euro. Anche loro sanno - ...

Ondate di caldo : negli oceani sono Come gli incendi nelle foreste - annientano la biodiversità : Vere e proprie bolle di calore, sempre più diffuse, che provocano una serie di danni a lungo termine. Siccità, rischi per la salute, incremento della mortalità, perdite in agricoltura sono tra le conseguenze più dirette. Ma non finisce qui. Ora, da un nuovo studio è emerso come le prolungate e ripetute Ondate di calore colpiscano violentemente la vita oceanica, sterminandola, proprio come “incendi che distruggono vaste aree di foreste”. ...

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (12 marzo). Orari delle partite e Come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo : Si completerà nella serata e nella nottata italiana il programma del terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, nonché del WTA Premier Mandatory femminile. La pioggia della giornata appena trascorsa ha un po’ mutato l’OOP del torneo californiano che quindi vedrà nello stesso giorno in scena i tre grandi: il serbo Novak Djokovic affronterà, infatti, il tedesco Phillip Kohlschreiber, dopo che quest’ultimo ha sconfitto ...

Dieta detox juice plus per dimagrire in 10 giorni : Come funziona e consigli : Dieta detox juice plus per dimagrire in 10 giorni: come funziona e consigli come funziona la Dieta detox Dopo gli “sgarri” alimentari delle feste è corsa ai rimedi per la linea. D’altra parte, bisogna stare molto attenti alle soluzioni “miracolose” quando si parla di diete dimagranti. Tra l’altro, ritornare a uno stile di vita sano – corretta alimentazione e attività fisica – molto spesso può bastare a recuperare la forma migliore. Insomma, ...

Sport in tv oggi (martedì 12 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi martedì 12 marzo è una giornata molto ricca per gli amanti dello Sport, sono in programma tantissimi eventi che ci accompagneranno dalla mattina alla sera. Riflettori puntati in particolar molto sul ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, la Juventus cerca la rimonta contro l’Atletico Madrid di fronte al proprio pubblico. Proseguono i Mondiali di biathlon, l’italia si affida a Dorothea Wierer e Lisa ...

La morte dell'assessore Sebastiano Tusa - la moglie : 'Come farò a vivere senza di lui?' : La notizia della morte di Tusa ha ferito non solo la Sicilia, ma il mondo intero. Il suo impegno come archeologo, la correttezza, la professionalità lo avevano reso un uomo amato e apprezzato in modo ...

«Tony Blair ha consigliato a Macron Come fermare la Brexit» : L'ex primo ministro inglese Tony Blair è stato accusato di aver tenuto un «comportamento inaccettabile» dopo che sono emersi episodi in cui il laburista avrebbe spiegato al presidente francese ...

Aereo Etiopia : moglie Tusa - 'Come farò a vivere senza di lui?' : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - "Come farò a vivere senza di lui?". Valeria Patrizia Livigni, moglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo di fama mondiale morto nel disastro Aereo in Etiopia, continua a ripeterlo agli amici che da ieri affollano la sua abitazione di piazza Ignazio Florio, nel centro di P

Falcao - altro che Milan : 'Voglio fare Come Michael Jordan - diventare un giocatore di baseball professionista!' : L'attaccante del Monaco Radamel Falcao, accostato nei giorni scorsi al Milan , ha parlato a France Football: 'Amo il baseball. Quando ero piccolo, in Venezuela dove sono cresciuto, era lo sport che praticavo e anche ad un buon livello. Ne parlo spesso con mia moglie, penso che quando finirò la mia carriera calcistica, ne inizierò uno come giocatore professionista di baseball proprio ...