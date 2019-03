Clima | sono 12mila gli scienziati che sostengono il movimento FridaysForFuture

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Dodicimila tra ricercatori ehanno accolto l’appello in sostegno delle proteste dei ragazzi per la protezione del, organizzati nelFridays for Future creato da Greta Thunberg. “Loro meritano la nostra attenzione e il nostro pieno sostegno“, si legge nell’appello rilasciato oggi a Berlino, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza die ricercatori e dei ragazzi di Fridays for Future. “Le attuali misure adottate sulla protezione del, delle specie, delle foreste, dei mari e del suolo nonsufficienti” .L’accordo di Parigi è stato completamente ignorato dagli Stati. “Solo se affronteremo la questione in modo veloce e coerente possiamo limitare il riscaldamento terrestre e fermare la strage di massa di specie animali e vegetali, che conservano le basi dell’esistenza e ...

Agenzia_Ansa : #Clima #caldo secondo una ricerca del #Cnr in Italia dal 1981 sono più frequenti i picchi di calore. Meno il recor… - MatteoRichetti : Un giorno da cui ripartire. Non solo per i numeri. Clima, parole, rispetto. Ho girato un po’ di seggi. Ovunque ho t… - RIndrio : RT @EticaSgr: Il 15 marzo ci sarà il primo «sciopero scolastico mondiale per il clima» nella storia dell’umanità. Una giornata importante,… -