Calcio brasiliano in lacrime | è morto Coutinho | grave lutto nel mondo del calcio

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019)nelnelle ultime ore: èa 75 anni l’attaccante, era un calciatore di grande talento e considerato da Pelé il miglior compagno mai avuto. L’annuncio è arrivato direttamente dal Santos, il funerale su terrà nello stadio della sua squadra. Ancora non sono note le cause della morte, l’ex calciatore era stato ricoverato per una polmonite e soffriva anche di diabete.aveva debuttato al Santos nella 1958, fu convocato con Pelé per la Coppa deldel 1962, Pelè si infortunò mentrenon scese mai in campo. Adesso questa triste notizia per i brasiliani ma in generale per tutto ildelLEGGI ANCHE –> Ex calciatore trovatonel letto: aveva solo 38 anni NOME e DETTAGLIL'articoloin, èneldelDETTAGLI sembra ...

SerieANewsUN : ?? «Juventus, Zidane allontana Marcelo: riunione in settimana per il futuro» ?? Come riporta A Bola Brasil, il tecni… - JuventusNewsUN : ?? A Bola Brasil: «Occhio Juve, Zidane vuole trattenere Marcelo al Real Madrid» ?? Come riporta il portale brasilian… - iCMcalcio : È morto a settantacinque anni Coutinho, il calciatore brasiliano compagno di squadra di Pele al Santos. Era stato r… -