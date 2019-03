Andrea Dal Corso e Teresa | la trans Guendalina svela | “Sono un’escort”

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Andrea Dal Corso Macchia la Sincerità di Teresa Langella! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Dal Corso e Teresa Langella entrano in studio raggianti e felici. Qualcosa però turba la loro serenità ed in breve tempo, scoppia il putiferio! Cosa è accaduto tra i due? Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: in studio ospiti per una puntata speciale, Andrea Dal Corso e Teresa Langella! I due hanno trasCorso due giorni insieme! Una parola di troppo, fa scoppiare la lite! In queste ore ...

Spoiler U&D - Andrea Dal Corso confessa : 'Ho baciato Teresa a Napoli' : Oggi lunedì 11 marzo c'è stata una sorprendente e inaspettata registrazione di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata ha fatto emergere rivelazioni inedite e clamorose riguardo il rapporto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo il ''no'' rifilato dal corteggiatore originario di Mirano a seguito della scelta della ...

Andrea Dal Corso beccato in foto con una trans - lei sbotta : 'Sono indignata dalle minacce' : In queste ore sta impazzando sul web un gossip molto consistente. Si tratta dello scoop che riguarda Andrea Dal Corso e il possibile flirt con Guendalina Rodriguez, famosa trans italo brasiliana che ha partecipato a molti reality show stranieri. La ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram, attraverso la modalità "Storie" uno scatto che la ritrae insieme ad Andrea Dal Corso. Nel giro di poco tempo, quindi, è subito scoppiata la polemica. ...

Gossip Uomini e Donne : tra Andrea e la Langella ci sarebbe Guendalina Rodriguez (RUMORS) : La 'telenovela' che vede come protagonisti Andrea Dal Corso e Teresa Langella di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si è arricchita di un nuovo capitolo. L'ex tronista e il suo corteggiatore sembrerebbero essere nuovamente vicini dopo il 'no' da lui rifilato durante la puntata serale della scelta. Negli ultimi giorni, infatti, diversi indizi avrebbero confermato i contatti tra la coppia, nonostante il no di qualche settimana fa. La conferma del ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso svela di essere impegnato - si pensa a Teresa : Nuovi colpi di scena nella ‘soap’ che ha per protagonisti Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Sembrava finita (o sarebbe meglio dire mai iniziata) tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne e invece, addirittura, potrebbero stare insieme o comunque frequentarsi. O almeno è quello che avrebbe fatto intendere il modello veneto durante una serata. A svelarlo un video pubblicato da Il Vicolo delle News. Andrea rivela di essere impegnato È passato ...

Andrea Dal Corso e Teresa Langella stanno insieme? La rivelazione del corteggiatore : Clamorosa svolta nel rapporto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella? A quanto pare la vicenda che vede coinvolti la ex tronista e il suo corteggiatore non si è ancora conclusa e forse non è ancora troppo tardi per scrivere il lieto fine tra di loro. Dopo il no rifilato da Andrea nel momento della scelta, i tentativi di chiarimento passati prima attraverso i social e poi tramite un confroto vis-à-vis avvenuto nello studio di Uomini e donne e, ...

Port of Earth - dal fumetto disegnato da Andrea Mutti una serie Amazon : Port of Earth, dalla serie a fumetti scritta da Zack Kaplan (suo anche Eclipse) e disegnata da Andrea Mutti (tra i suoi lavori diversi numeri di Nathan Never, ma anche Batman, X-Men e per la Dark Horse Conan e Rebels) verrà realizzata una serie tv per Amazon Prime. A svelarlo è stato il sito Deadline ma la notizia è stata presto confermata sia dall’autore dei fumetti, sia dagli editori stessi. Port Of Earth edito in Italia dalla Panini ...

Uomini e Donne - Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme? (video) : Colpo di scena nell'infinita soap opera che vede protagonisti Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo un acceso confronto negli studi di 'Uomini e Donne' i due ragazzi sembravano destinati a percorrere due strade differenti. Qualche giorno fa, invece, l'inaspettata sorpresa. Ospite di una discoteca, l'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi si è professato sentimentalmente 'impegnato'. Con chi? Ovviamente con la bella cantante ...

MotoGP - la vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica - Dall’Igna tranquillo : La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP, è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale. Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, ...

Andrea Dal Corso fidanzato con Teresa? Spunta la trans Guendalina : Andrea Dal Corso dimentica Teresa Langella per Guendalina? Il retroscena Ci sarebbe un clamoroso colpo di scena che potrebbe portare nuovi risvolti in una delle storie di Uomini e Donne che hanno appassionato di più i telespettatori. Durante una serata in un locale, Andrea Dal Corso ha svelato di fronte a un centinaio di fan di essere impegnato e di essere stato con lei, non svelando il nome di Teresa Langella. Nelle ultime ore è Spuntata ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso Stanno Insieme? Spunta una Testimone! : Andrea Dal Corso e Teresa Langella continuano a far parlare di loro e della presunta relazione. Ora Spunta una testimone scomoda che dichiara una verità completamente diversa. Chi avrà ragione? Scopriamolo insieme! In queste ore sta impazzando la notizia che Andrea Dal Corso e Teresa Langella siano a tutti gli effetti una coppia. Andrea ha lanciato parecchi indizi in merito, parlando di “essere impegnato” e di “giornate passate ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso si dichiara impegnato : Teresa lo ha perdonato? : Nuovi risvolti nella vicenda che vede protagonisti Andrea Dal Corso e Teresa Langella : a dare succulenti informazioni è stato proprio l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che aveva ammesso di voler ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso spiazza tutti : “Sono fidanzato!” : Andrea Dal Corso fidanzato? La confessione dopo il confronto a Uomini e Donne Sta facendo il giro di tutti i social un video in cui Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, ha fatto delle rivelazioni davvero spiazzanti soprattutto per i telespettatori del dating sentimentale di Maria De Filippi. In queste settimane continuano non placarsi le polemiche nei confronti dell’imprenditore vinicolo che ha detto ...

Gossip U&D - Andrea Dal Corso spiazza : 'Oggi sono stato con Teresa - sono impegnato' : Cosa sta succedendo tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella? Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal ragazzo durante una serata in discoteca, sembra proprio che ci siano delle belle novità in arrivo su questa "coppia". Dopo essersi confrontati duramente negli studi di Uomini e Donne, il modello veneto e l'ex tronista starebbero provando a ricostruire il loro rapporto: è stato lo stesso ex corteggiatore, infatti, a raccontare di aver ...