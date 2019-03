Uomini e Donne | Stefano Torrese e Pamela Barretta sono una coppia foto

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)stati protagonisti dell'ultima puntata (andata già in onda) del trono over di ''. Il cavaliere ha manifestato l'intenzione di lasciare il programma con la compagna che, ormai, frequenta da diversi mesi per mettere un punto (di partenza) a possibili scenari di convivenza e frequentazione fuori dalle telecamere. L'atteggiamento titubante della dama, però, ha insospettito il parterre femminile. In particolare, Valentina, convinta chevoglia allungare il brodo per restare in trasmissione. L'ultimo appuntamento con il talk show di Maria De Filippi si è concluso con un nulla di fatto.lasciano il programma? (video)una) pubblicato su ...

nzingaretti : Profondo dolore per la tragedia in Etiopia in cui hanno perso la vita 8 italiani, tra i quali ci sono nostri concit… - Linkiesta : Qual è il Paese in cui più studi, meno lavori? In cui le donne si laureano il doppio degli uomini, ma hanno il reco… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Tre giudici-donne assolvono in appello due condannati per stupro perché la vittima è “mascolina… -