Tim | Elliott | no candidati Vivendi | ora società guardi al futuro

Elliott : "I candidati di Vivendi non sono indipendenti. Tim scelga tra stabilità e cattiva gestione" : Il 29 marzo i soci Tim si troveranno "di fronte una scelta tra la stabilità e il continuo recupero di valore per la società o il ritorno della cattiva gestione di Vivendi con le sue promesse non mantenute, la distruzione di valore e il disprezzo per le regole di buona governance". È l'incipit della nuova presentazione e l'apertura di un nuovo sito web www.time-for-tim.com dedicato allo scontro tra due visioni per la ...

Tim sotto pressione - pesa divergenza Vivendi-Elliott : Si muove verso il basso Telecom Italia , con una flessione dell'1,23% collocandosi in fondo al principale paniere. Sul titolo pesano le divergenze fra i francesi di Vivendi e il fondo Elliott . La big ...

Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber ma torna ad attaccare Elliott e chiede revoca 5 amministratori : Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber. Dopo il tavolo avviato tra le due società, il progetto di fusione, sostenuto dal Governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità dei francesi. Tra i due rivali proseguono però le schermaglie, con Vivendi che va in pressing in vista dell'assemblea del 29 marzo e torna a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot, ...

Tim - Cdp pronta a salire al 10% Con Elliott blocco anti-Vivendi : Cdp vede il 10% in Tim e fa scudo contro Vivendi. I vertici della società pubblica che, tra le altre cose, gestisce il risparmio postale, ha tracciato per il gruppo telefonico un disegno industriale preciso: dare vita a una società delle reti di nuova generazione Segui su affaritaliani.it

Tim - Elliott va al 9 - 4% e sfida Vivendi : Elliott si prepara alla guerra all'assemblea del 29 marzo prossimo, alzando la sua quota in Telecom dall'8,8% al 9,4%. Da quanto emerge nelle comunicazioni alla Sec, la Consob Usa, il fondo ha ...

Tim - Vivendi prepara un blitz contro il fondo Elliott : In attesa dell'assemblea degli azionisti del prossimo 29 marzo, i francesi di Vivendi , maggiore azionista di TIM con il 24% del capitale, tentano di convincere gli azionisti di riprendere il ...

Tim - nuovo minimo storico in Borsa/ Titolo crolla e vale 44 centesimi : pesa la 'guerra' tra Vivendi ed Elliott : Tim, ancora un pesante calo in Borsa. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott

Tim - ANCORA UN CALO IN BORSA/ Titolo sfiora perdite del 7% : Vivendi attacca e risponde a critiche di Elliott : Tim, ANCORA un pesante CALO in BORSA. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott

Tim cade su nuovo minimo storico. Vivendi : Elliott sembra interferire con Authority : Ancora sotto pressione il titolo TIM che in Borsa cede oltre 6 punti percentuali dopo aver toccato un nuovo minimo storico a 0,441 euro e trascorso una mattinata all'insegna della negatività. A pesare ...

Tim - Elliott spinge per la rete unica con Open Fiber : Interviene anche l'AgCom a complicare i rapporti tra i due litigiosissimi soci di Tim Vivendi e Elliott. Ieri il fondo Usa, guidato da Paul Singer, foto,, ha fatto sapere che 'è auspicabile convocare ...

Tim - Vivendi si arrende dopo stop Agcom/ Fondo Elliott critica il piano francese : 'Non crea valore' : Tim, Vivendi si arrende dopo stop Agcom: dopo la decisione dell'Agcom, il Fondo Elliott critica il piano francese: 'Non crea valore '

Tim - Elliott critica il piano Vivendi sulla rete : "Un anno perso - non crea valore" : Il Fondo Elliott torna in pressing sulla TIM chiedendo al Board di accelerare sulla separazione della rete . Il commento arriva all'indomani della bocciatura dell'AgCom , che ha rilevato come la ...

Tim - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - "La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...

Tim - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - 'La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...