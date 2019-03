' Sicke Luke lascia la Dark Polo Gang' | per molti è notizia certa | ma ci sono ancora dubbi

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Da qualche giorno a questa parte il rap-web è monopolizzato da una sempre più articolata discussione sul futuro della, o meglio, sulle future collaborazioni tra i tre superstiti del collettivo dopo l'abbandono di Side – ovvero Tony Effe, Pyrex e Wayne – e Sick, storico producer del gruppo, nonché uno dei più apprezzati beatmaker di tutta la scena rap nazionale, ormai noto anche fuori dai confini italiani.Le parole di SickQualche giorno fa il producer romano, figlio di Duke Montana, ha caricato su Instagram una storia in cui ha dichiarato a chiare lettere che in futuro non produrrà più basi musicali per la. La comunicazione, tanto sintetica quanto diretta, ha immediatamente gettato nel panico gli ormai numerosissimi affezionati supporter del collettivo trap capitolino, come ampiamente prevedibile infatti, nessuno tra i fan vede di buon occhio ...