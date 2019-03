Sesso con l' allievo a Prato | il Dna conferma | il figlio della donna è del 15enne

gazzettadelsud

(Di lunedì 11 marzo 2019) L esame del Dna avrebbeto che la paternit del bambino nato l autunno 2018 all insegnante 35enne di, indagata per atti sessuali su minore, va attribuita allo studentecon cui la ...

SirDistruggere : Ho una nipote di 12 anni, la sola idea di farci sesso mi fa venire la nausea. Non so come abbia fatto Montanelli co… - Agenzia_Ansa : Sesso con l'alunno, il figlio della #prof di #Prato è dell'alunno 15enne. Lo confermerebbe il test del #dna. La don… - repubblica : Sesso con l'allievo, il test del Dna conferma: il figlio è del tredicenne -