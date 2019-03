Prezzo LG G8 molto basso | l’azienda coreana prova l’affondo

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Uno dei protagonisti del MWC 2019 che si è da poco concluso a Barcellona è stato sicuramente LG G8 ThinQ, un terminale che hato un po' a rompere le righe, apportando qualche sostanziale novità rispetto al recente passato (non siamo ai livelli degli smartphone pieghevoli, anche perché in questo caso parliamo di una categoria diversa di prodotti, ma, nel suo piccolo, il top di gamma coreano qualcosa ha fatto, bisogna riconoscerlo). Stavamo aspettando che il produttore asiatico desse informazioni sui pre-ordini del suo top di gamma: la fase prenderà il via venerdì 15 marzo in territorio locale, per concludersi il 21 del mese.Ilufficiale è pari a circa 700 euro al cambio attuale (a detta dell'aziendail costo piùmai applicato ad un suo portabandiera). A partire da venerdì 22 marzo, chi sul mercato vorrà investire i propri soldi su LG G8 ThinQ potrà farlo, ...

