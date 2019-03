Il finale di Suburra La Serie in onda su Rai2 il 18 marzo ma le polemiche non si placano

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)IldiLaandrà inla prossima settimana, il 18, su. Si chiude così uno dei capitoli più tristi della televisione in chiaro della tv pubblica visto che la, la prima italiana firmata da Netflix, non ha ricevuto il trattamento che le era dovuto e non solo per via della messa inmolto tardiva, ma anche per tutto quello che è successo dopo.Laè stata messa nel prime time del venerdì sera a oltre un anno e mezzo di distanza dalla messa insu Netflix per fare flop di ascolti. Proprio per questo è stata slittata in secserata al venerdì e poi al lunedì ma anche la scorsa settimana è successo di tutto visto che chi attendeva con ansia di vedere i nuovi episodi, è rimasto male.Laè andato inin secserata ben oltre l'orario previsto e con oltre mezz'ora di ritardo, e oggi? Anche per la penultima ...

Iebensmude : RT @girlscandoit_: IO NON MI RIPRENDERÒ MAI Un finale straziante, ma ho amato tutto alla follia. #Suburra - thankyoumikey : Qualcuno per favore mi dia delle istruzioni per superare il finale di suburra ne ho bisogno - accioeda : si ma come. faccio ora ad aspettare con un finale così #Suburra -