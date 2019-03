huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'operazione di ricucitura della ferita di Genova per il crollo del ponte Morandi passa dal rispetto degli impegni presi, ma anche dalla necessità di avere buoni rapporti con chi quel ponte lo deve ricostruire materialmente.questo lo sa e lo tiene bene a mente. E' una consapevolezza fatta anche di necessità politica perché la realizzazione del nuovo viadotto nei tempi promessi impatta sul successo o meno del suo mandato e di quello del governo che presiede. Era il 15 agosto, il giorno dopo la tragedia, quando l'avvocato del popolo giunse subito a sentenza decretando la colpevolezza di Autostrade. Nei sette mesi trascorsi da allora lui c'è sempre stato. Ai tavoli operativi come in mezzo ai genovesi. E c'era anche oggi, allo stabilimentoInfrastrutture di Valeggio sul Mincio, nel veronese, per il taglio della prima lamiera del nuovo ...

HuffPostItalia : Fincantieri, Giuseppe Conte rafforza la società e i suoi vertici. Un modo per archiviare gli attriti della partita… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: '#Tav, senza trattati l'avremmo messa da parte'Così a #Valeggio sul Mincio il premier Giuseppe #Conte - TgrVeneto : Il nuovo #PonteMorandi di #Genova nasce nello stabilimento #Fincantieri di #Valeggio sul Mincio, in provincia di Ve… -