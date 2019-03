Etiopia | ambasciata Usa avvisava di non partire il 10 marzo | ' Limitare i movimenti'

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sta scatenando la fantasia dei complottisti un messaggio pubblicato l'82019 da parte dell'statunitense in, in cui la stessadi nonda e per il Paese, in quanto il governo degli Stati Uniti era a conoscenza di una manifestazione di protesta che poteva causare possibili incidenti. Il messaggio, pubblicato sia sul sito ufficiale dell'che sui profili social, poco dopo è stato poi aggiornato, riportando alla calma l'allerta lanciata in precedenza. Tanto ovviamente è bastato per scatenare il dibattito su quanto accaduto, e se c'è chi parla di "macabra coincidenza" tra l'avviso lanciato dall'ente governativo e l'incidente aereo, c'è anche chi ha ipotizzato una qualche sorta di collegamento occultoManifestazione proprio ad Addis Abeba Secondo quanto si apprende dai media internazionali, a Meskel Square, una delle principali piazze della ...

