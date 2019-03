Conte | ' Dobbiamo avviare nuove opere che servano veramente'

MotoGp – Marquez non si acContenta : “il tempo? Buono - ma dobbiamo lavorare ancora” : Marc Marquez soddisfatto del risultato ottenuto oggi in pista nelle prove libere del Gp del Qatar: le parole del campione del mondo di MotoGp, sempre a caccia di miglioramenti E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della gara di domenica, il cui orario è stato ...

Infrastrutture - Conte con Tria : dobbiamo accelerare : Dopo l'uscita del ministro Tria sulla Tav a "Stasera Italia", intervistato dal "Sole 24 Ore" il premier insiste sul tema Infrastrutture. M5s sul piede di guerra, Toninelli in testa: "C'è un contratto di governo da rispettare"

Franco Arminio all'Huffpost : "L’Italia non è di Salvini - dobbiamo Contendercela casa per casa" : Prima di ogni cosa, l'incantesimo da spezzare: "L'Italia non è in mano a Salvini, non è vero che ha in pugno il paese. L'Italia dobbiamo contendercela pezzo per pezzo, casa per casa, centimetro per centimetro. Opporre alla vigliaccheria, la generosità. Al rancore, l'altruismo. Alla fine, vedrà, vinceranno gli innocenti". Il fervore s'impossessa di Franco Arminio, "uno dei poeti più importanti del nostro paese" ...

Conte : “L’Europa non è riuscita a diventare un popolo - ora dobbiamo ascoltare i cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla davanti al Parlamento europeo di Strasburgo e non risparmia critiche all'attuale Ue: "Non siamo riusciti ancora a diventare veramente un ‘popolo’. Il popolo europeo chiede con urgenza di essere ascoltato, e chiede con urgenza un decisivo cambiamento di metodo e di prospettiva".Continua a leggere

Mahmood non va all'Eurovision Song Contest?/ "Dobbiamo pensarci!" - poi risponde ad Ultimo in maniera perfetta : Mahmood non partecipa all'Eurovision Song Contest? Ecco le sue dichiarazioni contro le critiche e la polemica sollevata da Ultimo.

Davos - Conte : 'Il Pil dell'Italia può arrivare a 1 - 5% nel 2019. Dobbiamo rispondere al Popolo' : ... ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria in un'intervista alla Reuters dal forum di Davos a chi gli chiede se ci sarà bisogno di misure aggiuntive visto il rallentamento dell'economia.