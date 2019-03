Champions | verso Juve-Atletico | la conferenza di Allegri e Chiellini in diretta

Juventus - verso la Champions : Allegri potrebbe rispolverare il modulo a 5 stelle : Mancano due giorni alla gara tra la Juventus e l'Atletico Madrid e i gli uomini di Massimiliano Allegri stanno lavorando con grande intensità. Stamattina, i bianconeri hanno svolto una seduta nella quale il tecnico ha sicuramente fatto delle prove tattiche. Massimiliano Allegri ha due ipotesi di formazione: una con il 3-5-2 e la seconda, molto offensiva, con il 4-2-3-1. Probabilmente il tecnico della Juve, fino all'ultimo, proverà queste due ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight : Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara. Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma ...

Juventus - verso la Champions : Allegri potrebbe cambiare modulo e puntare su Bernardeschi : Ieri, nel post partita della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri con un tweet ha sottolineato che mancavano 16 giorni alla partita più importante della stagione, ovvero la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. L'allenatore della Juventus ha definito quella contro gli spagnoli come "la partita". Dunque da oggi scatta il countdown in vista della Champions League e il tecnico livornese per questo match sta ...

Juve verso la Champions - “Pronti per l’Atletico” : "Pronti per l'Atletico Madrid". Il conto alla rovescia segna -3 giorni alla trasferta del Wanda Metropolitano, andata degli ottavi di finale di Champions League ma, nello spogliatoio dei bianconeri, l'adrenalina e' gia' alle stelle. "Siamo pronti", dicono Paulo Dybala e Mario Mandzukic, in un dialogo immaginario con i tifosi che, nell'attesa della partita, ricordano la forza di avversari del calibro di Griezmann, Diego Costa e dell'ex Morata. ...

Juventus - inizia la lunga marcia verso la Champions : ballottaggio Dybala - Bernardeschi : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata immediatamente alla Continassa per preparare la partita contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri, infatti, l'impegno di Champions League è dietro l'angolo e Massimiliano Allegri vuole curare tutto nei minimi dettagli. Oggi, però, la Juve ha lavorato divisa in gruppi visto che chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico. Dunque da domani la squadra tornerà ad allenarsi compatta e allora si ...

Champions League - il borsino di Allegri verso Atletico Madrid-Juventus : chi giocherà? : Tutti gli uomini della lista Champions a disposizione, solo l'imbarazzo della scelta per Massimiliano Allegri, che domani vedrà rientrare nel gruppo anche Douglas Costa. Il modo migliore per ...

Rai verso un rosso di 15 milioni : i nodi Champions League e Giro : Bilancio Rai 2019 – La Rai potrebbe chiudere l’esercizio 2019 con un rosso di circa 15 milioni di euro. E’ quanto riporta il quotidiano ItaliaOggi in un articolo dedicato alla riunione del cda di Viale Mazzini di ieri, in cui è stato approvato il budget per l’esercizio in corso. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano economico […] L'articolo Rai verso un rosso di 15 milioni: i nodi Champions League e Giro è stato ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Porto 2-1. Zaniolo spinge i giallorossi verso i quarti - Adrian riapre la contesa : La Roma vince una battaglia ma non la guerra: i giallorossi battono 2-1 il Porto nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di Calcio, ma non chiude il discorso qualificazione. Uomo della serata è certamente Zaniolo, autore della doppietta che al 70′ ed al 76′ spaccano la gara, ma al 79′ Adrian mette a referto una pesantissima rete in trasferta che rinvia alla sfida di ritorno qualsiasi discorso ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Brescia-Ferencvaros 10-5. Lombardi lanciati verso la Final Eight : Importantissima e netta vittoria per il Brescia nell’ottava giornata della Champions League di Pallanuoto: a cadere sotto i colpi dei Lombardi questa volta è il Ferencvaros, che pochi giorni fa aveva strappato in casa un pareggio contro la formazione italiana. Il Brescia vola in classifica e consolida il terzo posto nel Girone A dietro a Pro Recco e Barceloneta. Miglior marcatore della serata Valerio Rizzo, autore di una tripletta. Nel ...

Infortunati Juventus - verso l’Atletico Madrid : ecco chi ci sarà in Champions : Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d’Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I ‘colchoneros’ sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso, […] More