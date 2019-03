Cellule staminali del cordone ombelicale e autismo

Trapianto di Cellule staminali nella sclerosi multipla : le indicazioni di una Società Scientifica statunitense : Un gruppo di esperti ha pubblicato, a nome della Società Americana di Ematologia e del Trapianto di Midollo, un documento ufficiale sul Trapianto autologo di cellule ematopoietiche impiegato nella terapia della sclerosi multipla recidivante remittente. Negli ultimi anni molti gruppi di ricercatori hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del Trapianto di cellule staminali nella cura della sclerosi multipla recidivante remittente. La Fondazione ...

Da Cellule staminali forse una terapia alternativa per la cura dell’Aids : E’ noto come il “paziente londinese”, il secondo caso documentato di remissione dall’HIV-1 dopo un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (cellule staminali che danno origine a tutte le cellule del sangue). Ne dà notizia, su Nature, uno studio condotto da un gruppo di ricercatori guidati da Ravindra Gupta Cambridge University, GB, che spiega però che, sebbene il paziente, di cui non si conosce il nome, sia da ben 18 mesi apparentemente ...

Lussemburgo : ringiovanire cervello anziano riattivando Cellule staminali dormienti : Con l’avanzare degli anni, il serbatoio di cellule staminali neuronali presenti nel cervello si riduce significativamente e va in quiescenza. Queste cellule, dotate di grande capacità proliferativa e differenziamento, sono importanti nel processo di riparo, in presenza di danni al cervello. Scienziati lussemburghesi del LCSB e tedeschi del DKFZ, su un modello di “topi anziani”, sono riusciti a ringiovanire le cellule staminali presenti nel loro ...

Create prime Cellule staminali 'invisibili' al sistema immunitario - per terapie di medicina rigenerativa universali : I tempi di traslazione dal laboratorio al letto del paziente non siamo in grado di immaginarli ma la scienza avanza così».

Le prime Cellule staminali 'invisibili' ottenute in laboratorio. Sono senza rischio di rigetto : Un balzo in avanti verso la medicina rigenerativa del futuro: ecco cosa rappresentano le prime cellule staminali anti-rigetto, ottenute nei laboratori dell'Università della California a San Francisco. Rese invisibili al sistema immunitario grazie alla tecnica Crispr che taglia e incolla il Dna, potrebbero diventare il jolly per sviluppare terapie di medicina rigenerativa universali, adatte cioè a qualsiasi paziente. A indicarlo ...

Creati i primi reni in miniatura : grazie alle Cellule staminali il futuro della medicina è arrivato : Il futuro della medicina è già arrivato. Sono stati messi a punti i primi reni in miniatura (detti anche organoidi) completi di tutti i dettagli, tra i quali anche la complessa rete di vasi sanguigni che apporta ossigeno e nutrienti, rimuove i rifiuti metabolici e favorisce la comunicazione tra i vari tipi di cellule. Potranno essere utilizzati per studiare malattie, sperimentare farmaci e nuove terapie. Il risultato, descritto sulla rivista ...

Ricerca in campo archeologico e sulle Cellule staminali al centro del Darwin Day : Il 12 febbraio si ricorda, nel mondo intero, la nascita di Charles Darwin , padre della teoria dell'evoluzione. Si tratta di un'occasione per raccontare la scienza agli appassionati e per coinvolgere grandi e piccini alla scoperta dei valori della Ricerca scientifica e del pensiero razionale. Nel territorio pordenonese spicca il ciclo di eventi ...

Via al progetto CardioGen che usa Cellule staminali contro malattie cardiache : Prende il via il nuovo progetto di ricerca e assistenza cardiologica avanzata. A Trieste, il Centro internazione per l'ingenieria genetica e le biotecnologie (Icgeb) e l'ospedale di Cattinara inizieranno la sperimentiazione "CardioGen", finanziata anche dalla Fondazione CrTrieste.Due gli obiettivi del progetto: innanzi tutto di cercherà di usare le tecniche di sequenziamento del Dna per creare cellule staminali personalizzate, così da ...

Il Giappone userà le Cellule staminali per 'riparare' i danni al midollo spinale : Il Ministero della Salute del Giappone ha recentemente approvato il trattamento con le cellule staminali come "metodo di cura" ufficiale, che sarà applicato ed utilizzato nelle strutture ospedaliere nazionali. La nuova terapia, discussa e approvata già da novembre 2018, sarà adoperata per la cura delle lesioni spinali attraverso il prelievo e l'isolamento di cellule staminali del paziente ed una successiva iniezione intra-venosa di cellule ...