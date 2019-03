Bryan Adams a Bologna e Milano nel 2019 | biglietti in prevendita per i 2 concerti

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)per duein Italia nel. Le date fanno parte della tournée mondiale Shine a Light, di prossimo avvio, che porterà l'artista canadese ad esibirsi dal vivo anche in Europa e in Italia con duenei palazzetti dello sport diterrà gli unici duein programma nella penisola quest'anno. Le date sono quelle del 14 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno () e del 15 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (). Iper i duedel Shine a Light Toursaranno disponibili innei prossimi giorni, secondo due scaglioni differenti.Giovedì 14 marzo ore 9:00 sarà attiva unaanticipata in esclusiva per gli ascoltatori di R101 che dovranno registrarsi al sito web ufficiale di R101 per ricevere il codice utile ai fini della ...

