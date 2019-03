Abusava di aspiranti attrici | anche minorenni | organizzando finti provini | arrestato

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) I carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno, su ordine emesso dal gip, un 69enne romano, regista e produttore artistico, con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di cinque ragazze, di cui treall'epoca dei fatti. L'indagine è partita dalla denuncia di due collaboratori dell'indagato. Le indagini hanno consentito di accertare le responsabilità dell'uomo che avrebbe compiuto ripetute violenze nei confronti delle, costringendole a subire atti sessuali, tra il 2011 ed il 2018, durante lo svolgimento dicinematografici per la produzione di un ipotetico film, mai realizzato, all'interno del piano seminterrato degli studi dell''Accademia', situata in zona Aurelia, di cui è presidente.Grazie alle testimonianze delle vittime e alla visione del materiale informatico posto in sequestro, ...