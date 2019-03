Serie A | 27^ giornata | diretta live | Toro sotto a Frosinone! ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : le partite delle 15 - palo del Frosinone con Ciano : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : Maran tenta il tutto per tutto : dentro anche Thereau : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : Cagliari vicinissimo al pareggio : miracolo di Skorupski su Joao Pedro! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : grande parata di Cragno su Palacio - Bologna vicinissimo al raddoppio : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : all’intervallo è 1-0 tra Bologna e Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : Cagliari vicinissimo al pari - traversa di Joao Pedro! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : in campo Bologna-Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live e la classifica aggiornata - il Parma affronta il Genoa : 1/31 Alessandro Tocco/LaPresse LaPres ...

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live e la classifica aggiornata : 1/30 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live : risultati Serie A 27^ giornata – Il 27° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Juventus e Udinese, con gli uomini di Allegri con la testa proiettata alla sfida di Champions. Due anticipi al sabato tra cui la trasferta del Milan a Verona. Inter e Napoli domenica, il posticipo è Fiorentina-Lazio. QUI TUTTI I risultati live: JUVENTUS-UDINESE 1-0 (10′ KEAN) PARMA-GENOA (08/03 alle 18.00): CHIEVO VERONA-MILAN (09/03 ...

Serie A - 27^ giornata : i risultati live da stasera : risultati Serie A 27^ giornata – Il 27° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Juventus e Udinese, con gli uomini di Allegri con la testa proiettata alla sfida di Champions. Due anticipi al sabato tra cui la trasferta del Milan a Verona. Inter e Napoli domenica, il posticipo è Fiorentina-Lazio. QUI TUTTI I risultati live: JUVENTUS-UDINESE (08/03 alle 20.30): PARMA-GENOA (08/03 alle 18.00): CHIEVO VERONA-MILAN (09/03 alle ...

Probabili formazioni Serie B - 27^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Si torna subito in campo per la 27^ giornata del campionato di Serie B, il torneo è entrato ormai nella fase decisiva. Nel primo match in campo il Verona contro il Perugia, la squadra di Grosso continua la corsa alla promozione. Partita interessante quella tra Cittadella e Pescara, il Brescia affronta il Cosenza in una trasferta da non sottovalutare, il Lecce davanti al pubblico amico contro il Foggia ...

Serie A - 27^ giornata : le probabili formazioni : In questo 27esimo turno di Serie A sono tante le partite interessanti. La Juventus anticipa al venerdì, in vista del ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Allegri fa riposare alcuni big, primo su tutti Cristiano Ronaldo; anche Bonucci e Chiellini non saranno del match. Il Napoli va sul campo del Sassuolo, il Milan contro il Chievo per mantenere il terzo posto, l’Inter a San Siro contro la Spal per tenere il passo in ...

Serie A calcio - il calendario della 27^a giornata (9-10 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si sta per aprire un nuovo capitolo nella Serie A di calcio 2019, precisamente con la 27esima giornata del massimo campionato del Bel Paese, che tra le dieci sfide proporrà anche il big match tra Fiorentina e Lazio, mentre Milan e Inter proseguiranno il loro confronto a distanza per la terza posizione, affrontando rispettivamente Chievo Verona e SPAL. Tutte le sfide saranno trasmesse tra Sky e DAZN, proprietarie dei diritti televisivi del ...