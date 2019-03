Sassuolo-Napoli 1-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Napoli - Verdi : 'Dovevo sfruttare la mia chance - Sassuolo organizzato' : Simone Verdi , esterno del Napoli , è intervenuto al microfono di Sky Sport al 45' del match contro il Sassuolo : 'Avrei dovuto sfruttare la mia chance su quell'azione fantastica. Stiamo giocando contro una squadra organizzata, dobbiamo alzare l'intensità per metterla in ...

Sassuolo -Napoli 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Napoli , 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi

Il Napoli fa 0-0 (primo tempo) contro un buon Sassuolo : Se non segni, c’è poco da fare. Ancelotti schiera il Napoli a trazione offensiva, con Insigne Mertens Verdi e Ounas, ma il Napoli torna a essere impreciso sotto porta contro un buon Sassuolo schierato bene e diligente in campo. La squadra di De Zerbi non gioca più alla garibaldina, soprattutto in fase di non possesso. Quando hanno il pallone, gli uomini di casa provano a giocare e mettono in evidenza Boga che è un bel giocatore. Il ...