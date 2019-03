Redmi 7 potrebbe essere presentato il 18 marzo con Redmi 7 Note Pro

Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in Cina il 18 Marzo : Il lancio di Redmi 7 sembra in dirittura di arrivo visto che recentemente è stato approvato da vari enti di certificazione e oggi lo smartphone è stato certificato anche da NBTC in Tailandia e da TKDN in Indonesia, mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe essere lanciato in Cina il 18 Marzo, come emerso oggi da un poster online dall'aspetto ufficiale. L'articolo Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in ...

Redmi Note 7 potrebbe arrivare in India il 12 febbraio : Secondo quanto riporta un poster recuperato in Rete da un sito Indiano, la presentazione della versione globale di Redmi Note 7 sarebbe fissata per il 12 febbraio. L'articolo Redmi Note 7 potrebbe arrivare in India il 12 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro potrebbe abbandonare la versione 3+32 GB e introdurre quella da 6+128 GB : Redmi Note 7 Pro potrebbe essere commercializzato nella variante 6+128 GB, abbandonando il modello entry level con 3+32 GB di memoria. L'articolo Redmi Note 7 Pro potrebbe abbandonare la versione 3+32 GB e introdurre quella da 6+128 GB proviene da TuttoAndroid.

Redmi Go potrebbe arrivare in Europa a febbraio per meno di 80 euro : Redmi Go, il primo smartphone di Xiaomi con Android Go a bordo, dovrebbe arrivare in europa nel mese di febbraio per meno di 80 euro. L'articolo Redmi Go potrebbe arrivare in europa a febbraio per meno di 80 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 potrebbe arrivare a febbraio - pochi giorni dopo Redmi X ma prima di Samsung Galaxy S10 : Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presentato con notevole anticipo rispetto allo scorso anno, e un nuovo teaser suggerisce alcune specifiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 9 potrebbe arrivare a febbraio, pochi giorni dopo Redmi X ma prima di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.