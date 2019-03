MotoGP | Petrucci 1° nel warm up | segue Marquez Rossi solo 11°

MotoGP - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGP - warm up Qatar – Petrucci davanti a tutti - ma occhio a Marquez : Valentino Rossi fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci davanti a tutti, Marquez fa paura, Valentino Rossi fuori dai migliori 10: i tempi del warm up del Gp del Qatar Il momento tanto atteso sta per arrivare, il countdown per la prima gara della stagione 2019 di MotoGp è quasi scaduto. Il warm up sul circuito di Losail è l’ultimo step prima di iniziare a fare davvero sul serio. Nel ‘riscaldamento’ che precede il primo appuntamento del Motomondiale è Danilo ...

MotoGP – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

MotoGP – Marquez risponde a tono a Petrucci : “benvenuto fra i grandi! La strategia serve - ma ammetto che oggi…” : Marc Marquez risponde a tono alle dichiarazioni di Petrucci dopo le qualifiche: lo spagnolo sostiene di aver usato solo una strategia, niente di scorretto, ma ammette di non aver girato al meglio Terzo posto e la sensazione di avere molte difficoltà in pista. Marc Marquez limita i danni in qualifica sfruttando la scia di Petrucci, apparso furioso al termine della sessione. Lo spagnolo risponde a tono alle dichiarazioni del pilota Ducati, ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

MotoGP - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

Danilo Petrucci MotoGP GP Qatar 2019 : “Spiace avere perso la seconda fila - Marquez mi curava molto” : Danilo Petrucci era uno dei grandi favoriti per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma il pilota della Ducati si è dovuto accontentare della settima piazza, un risultato inferiore alle aspettative per il ternano che sperava di essere più avanti ma che è stato innervosito da Marc Marquez durante le qualifiche. Il centauro italiano era tra i più veloci in pista ma è stato ostacolato dal Campione del Mondo che gli ha impedito di ...

MotoGP – Le Ducati dominano le FP4 : Petrucci e Dovizioso senza rivali - male Valentino Rossi [TEMPI] : Appena terminate le Fp4 del Gp del Qatar: i tempi e la classifica della quarta sessione di prove libere sul circuito di Losail In vista delle prime qualifiche di stagione, i piloti di MotoGp si sono cimentati nelle quarte prove libere del Gp del Qatar. Pochi momenti prima della sessione che deciderà la griglia di partenza del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, a segnare il tempo più veloce è stato Danilo Petrucci con ...

MotoGP – Il traffico impedisce a Petrucci di essere preciso in Qatar : “non siamo ancora al 100%” : Le impressioni di Danilo Petrucci al termine della prima giornata di prove libere del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: le parole del ternano della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista in Qatar oggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per disputare le prime prove libere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno ...

MotoGP - GP Qatar 2019. Danilo Petrucci : 'Dieta e allenamento - Dovizioso mi ha cambiato' : Danilo Petrucci è probabilmente il pilota che ha impressionato più di tutti nei test invernali. Il pilota ternano conosceva già il mondo Ducati, arrivando dal team Pramac, eppure i tifosi della Rossa ...

MotoGP - Qatar - Petrucci : 'Imparo da Dovizioso'. Bagnaia : 'Siamo ambiziosi'