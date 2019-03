«I nostri gemelli | che non sarebbero mai nati per colpa della legge 40»

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Claudia e Maurizio volevano un figlio. Se fosse stato per i divieti imposti dalla40 del 2004, che stabilisce le «norme in materia di procreazione medicalmente assistita», non l’avrebbero avuto. Oggi, 10 marzo, quellacompie 15 anni. In questo tempo è finita decine di volte sotto processo, è stata fatta a pezzi dal coraggio di alcune persone, e solo nel 2016 (ultimo dato disponibile in attesarelazione del 2017) sono14.000 bambini che nonmai venuti alla luce, da mamme che hanno deciso di non rassegnarsi all’alterva tra rischiare un aborto e rischiare di trasmettere la propria malattia al figlio.Claudia fu la prima a scrivere a Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni: «Io sono talassemica, ho una malattia genetica che costringe a effettuare mensili trasfusioni di sangue per tutta la vita, che porta ad altre patologie legate o ...

