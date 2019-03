Etiopia | l' assessore Tusa sul Boeing precipitato

repubblica

(Di domenica 10 marzo 2019) Il responsabile regionale dei Beni culturali era diretto in Kenia per un progetto dell'Unesco. Archeologo di fama internazionale era già stato in Africa a dicembre

