Domenica In | intervista complicata per Anna Maria Barbera | ' Ho passato un periodo

Domenica In - Mara Venier interrompe l'intervista con la Barale : lo sfogo da ovazione - parole durissime : "Bisogna sempre avere rispetto del lavoro degli altri. Sempre. Che si vinca o che si perda". A Domenica In la padrona di casa Mara Venier sta intervistando Paola Barale quando si lascia andare a una massima che sembra sopratutto uno sfogo, applauditissimo dal pubblico in studio. Leggi anche: "Perché

rai * " Che tempo che fa " : « Domenica 3 marzo Intervista esclusiva al Presidente francese Macron » - : ... Il protagonista della serie evento di Rai1 "Il nome della Rosa" John Turturro Nella serie, in onda dal 4 marzo, tratta dal romanzo di Umberto Eco, il libro italiano più venduto al mondo, Turturro ...

Domenica In : caos in studio per l’intervista di Enrico Nigiotti : Domenica In: Enrico Nigiotti sommerso dall’affetto del pubblico in studio Tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier ha intervistato anche Enrico Nigiotti, reduce dal successo riscontrato a Sanremo grazie al brano Nonno Hollywood. Appena fatto il suo ingresso in studio Mara l’ha subito abbracciato: la conduttrice non ha mai nascosto l’amore che prova per il giovane cantante, tanto che aveva condiviso la ...

Paola Caruso : a Domenica Live intervista alla presunta madre biologica : Domenica Live 17 febbraio 2019: intervista alla presunta madre di Paola Caruso Barbara d’Urso continua ad occuparsi di Paola Caruso. Come annunciato a Pomeriggio 5, nei giorni scorsi la conduttrice Mediaset ha incontrato a Milano la presunta madre biologica e la presunta sorella dell’ex Bonas di Avanti un altro. “Ci ho parlato e mi sono […] L'articolo Paola Caruso: a Domenica Live intervista alla presunta madre biologica ...

Domenica in - l'intervista di Montesano sparisce dal sito Rai : il panico della Venier - cosa non doveva dire : Scoppia il caso su Enrico Montesano dopo che la sua intervista a Domenica in con Mara Venier è misteriosamente sparita dal sito Raiplay. Come riporta Tpi, Montesano per i primi 15 minuti chiacchiera serenamente sulla sua carriera e poi si concede qualche battuta su Luigi Di Maio e il M5s. Niente di

Domenica In - su Rai Play sparisce l'intervista a Montesano. L'attore aveva scherzato sui Cinque Stelle (Video) : Chi avesse tempo e voglia di rivedersi su Rai Play l’ultima puntata di Domenica In scoprirebbe che la durata dell’appuntamento del 3 febbraio è di due ore e quaranta invece delle oltre tre ore tradizionali.Il motivo è presto spiegato e si può sintetizzare in un unico termine: sforbiciata. Ad essere tagliato da cima a fondo è stato infatti l’intervento di Enrico Montesano, che nella versione originale è arrivato dopo l’intervista doppia a ...

Domenica In - Mara Venier intervista Patrizia la moglie di Mino Reitano. Finisce in lacrime : Finisce in lacrime l'intervista a Domenica In di Mara Venier a Patrizia , la moglie di Mino Reitano . In studio la vedova non riesce a trattenere le lacrime quando ricorda il cantautore. E a dieci ...

Barbara D’Urso piange mentre intervista la sorella Eleonora a Domenica Live : Nel suo salotto Domenicale Barbara D’Urso ha avuto un’ospite molto particolare per lei, la sorella Eleonora. Anche lei ha lavorato in tv, poi in teatro. L’intervista è corredata, come sempre in trasmissione, da immagini e video di famiglia. Barbara D’Urso sottolinea che le è stato vietato vedere i video prima della messa in onda e guardandoli in studio si commuove. «Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci ...

Domenica Live - Barbara D'Urso intervista la sorella Eleonora e non si trattiene : crollo e lacrime in diretta : Nell’ultima puntata di Domenica Live Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime mentre intervistava la sorella Eleonora D’Urso, attrice teatrale e di fiction, anche lei nel cast de La dottoressa Giò. Barbara ha ospitato la sorella per farla conoscere meglio al pubblico del piccolo schermo e per promuover

Domenica Live - Barbara d’Urso intervista la sorella Eleonora e si commuove : La conduttrice non ha trattenuto l'emozione rivedendo i luoghi della sua infanzia con la sorella ospite della trasmissione

Domenica In - Mara Venier intervista Giampiero Galeazzi : lacrime e lascia lo studio - il terribile sospetto : Momenti di grande commozione a Domenica In: da Mara Venier su Rai 1, nella puntata del 13 gennaio, è tornato Giampiero Galeazzi, dopo l'ospitata post-natalizia in cui si era presentato in sedia a rotelle. La Venier e Bisteccone, ripercorrendo i più bei momenti passati insieme, non sono riusciti a tr

Domenica Live - intervista alla figlia di Diego Armando Maradona : "Ha chiesto perdono a me e mia madre" : Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato quest'oggi Jana, la figlia dell’ex pibe de oro Diego Armando Maradona; insieme a lei anche il fratello Diego Armando JR.Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jana racconta il primo incontro con il papà Diego Armando Maradona, che ha conosciuto solo all’età di 18 anni: "Prima di quell’incontro mi sono sempre chiesta perché dovessi essere io a conoscerlo, se avesse voluto lo avrebbe fatto lui. Però ...