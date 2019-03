Così il governo è uscito per il momento dall' impasse sulla Tav

Matteo Salvini - dopo la crisi di governo spunta lo scenario dei 'tecnici' : Così la Lega va al 50% : La prima preoccupazione arriva dal Def, il documento di economia e finanza che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile, al massimo entro la fine del mese, quando c'è l'obbligo di invio alla ...

Tav - Di Maio attacca Salvini : "Da irresponsabili far cadere il governo Così" : Luigi Di Maio non fa passi in avanti sulla Tav, ma rincara i colpi contro Matteo Salvini, che la linea ad alta velocità vuole realizzarla andando "fino in fondo". "Ci vuole serietà - ha detto Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte. Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo: nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Tav - la lettera della Commissione Ue che terrorizza il governo : Così i grillini ci vogliono rovinare : Proprio mentre a palazzo Chigi è in corso un vertice decisivo sulla Tav con i vertici del governo, da Bruxelles arriva l'indiscrezione di una lettera della Commissione europea, pronta a ricordare cosa rischia l'Italia nel caso in cui la linea ad alta velocità Torino-Lione non dovesse vedere la luce.

Eccesso di semplificazione Così il governo potrebbe sdoganare gli abusi edilizi : L'edilizia è imprigionata da una gabbia burocratica che deprime il lavoro, incentiva l'illegalità e favorisce la corruzione? Evviva allora le semplificazioni: se però non rischiano, come in questo ...

Alberto Bombassei a Pietro Senaldi : 'Il governo è fuori strada. Crisi dura se va avanti Così' : L' economia europea si è sviluppata intorno alla Germania e se loro vanno ko, al tappeto ci finiamo tutti'. Come vede la situazione italiana in particolare? 'Sono un imprenditore e, per ovvie ragioni,...

Governo - Berlusconi : “Incredibile che ci siano esponenti M5s. Toninelli? Come possiamo permetterci un ministro Così?” : “Mi hanno telefonato e mi hanno chiesto ‘questo Governo cade sulla Tav?’ Ho telefonato a chi di dovere e mi hanno detto ‘no’, ma cadrà presto, saranno i fatti a farlo cadere”. Così Silvio Berlusconi, intervenendo a Potenza, dove ieri sabato 2 marzo ha partecipato a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Saranno i ...

Frane - terremoti - alluvioni : il governo lancia “ProteggItalia” per mettere l’Italia in sicurezza : un piano Così non si era mai visto - ecco quanto percepirà ogni regione per il dissesto idrogeologico : “Due giorni fa a Palazzo Chigi ho presentato il piano nazionale per la sicurezza del territorio, insieme ai ministri dell’Ambiente Costa, per il Sud Lezzi e dell’Agricoltura Centinaio. Si tratta del più grande piano di messa in sicurezza, lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione del nostro Paese, che per la prima volta ‘mette a sistema’, riportando a unità, una miriade di norme, interventi e risorse che fino ad ...

Istat - smentite le previsioni del governo - la crescita del Pil si ferma allo 0.9%. Debito - mai Così alto : Il nuovo dato è inferiore alle previsioni del governo di fine dicembre, che indicavano per il 2018 una crescita dell'economia dell'1%. Il Debito pubblico italiano , salito al 132,1% del Pil nel 2018, ...

Così il governo ha fatto del reddito di cittadinanza un bancomat senza controlli : Roma. Nel coacervo di paradossi che è il governo del cambiamento, sembra avere una sua coerenza anche questo: che i due istituti deputati a guidare la madre di tutte le riforme, il reddito di ...

Caso Iva - Tria scuote il governo : 'Così non si va avanti' : La gelata sull'economia che scatena il popolo delle partite iva, si somma al rinvio del progetto autonomista con tanto di attacchi grillini alla ministra Stefani. Questioni che - da qui a fine maggio ...