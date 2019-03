repubblica

(Di domenica 10 marzo 2019) Ue: a Bruxelles riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze, Ecofin, con ministro Economia Giovanni Tria. Bce: a Basilea, Andrea Enria interviene alla conferenza per ventesimo anniversario ...

Alla vigilia di una settimana decisiva, una piccola guida sulla 'strana' offerta di Barnier - Settimana decisiva per la Brexit May di nuovo in bilico - Brexit, settimana decisiva per la May. In arrivo il giudizio di Moody's