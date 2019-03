Auto giù dal cavalcavia ferroviario | tre ragazzi vivi per miracolo

Modica - arrestato pluripregiudicato catanese Autore di una rapina : Catturato dalla Polizia di Stato di Modica un pluripregiudicato catanese autore di rapina in un appartamento in via Fosso Tantillo. Dopo indagine

Autonomia - Giuseppe Conte gioca contro il Nord : "Non potrò mai permettere che...". Salta tutto? : «Sarò garante del fatto che verrà assicurata la coesione nazionale. Non potrò mai, mai, sottoscrivere un' intesa che possa compromettere l' interesse nazionale». Giuseppe Conte fissa i paletti sull' iter per l' Autonomia: «Prima dell' intesa definitiva vorremmo coinvolgere le commissioni competenti

Isola dei famosi - viene giù lo show. Scandalo Corona-Fogli - parla l'Autore : "Tutti sanno" - bomba su Mediaset : La slavina Fabrizio Corona-Riccardo Fogli alla fine pare aver travolto soprattutto lui, Gabriele Parpiglia, uno degli autori di punta dell'Isola dei famosi. Mentre la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata solo sfiorata dalla valanga di critiche per la penosa scena delle "corna" rese note in diretta (

Auto : giù le immatricolazioni a febbraio 2019 - soffrono Noleggio e Fiat : Roma, 8 marzo 2019 – Il mercato Automobilistico mostra ancora segni di difficoltà. La differenza delle immatricolazioni Auto fra febbraio 2019 e febbraio 2018 è infatti negativa. La riduzione del 3,2%, pur essendo meno accentuata rispetto a quelle registrate nei mesi passati, indica comunque un momento sfavorevole. Unica nota positiva la crescita del mercato privati, [...]

Altamura - colpi di pistola contro un garage : proiettili raggiungo l'Auto del consigliere Colonna : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte all'indirizzo di un garage ad Altamura. I proiettili hanno raggiunto la vettura dell'avvocato e consigliere comunale di maggioranza ...

BORSA MILANO chiude in ribasso - giù le banche - cala Auto - denaro su utility : "Si tratta del classico 'sell on news', ma è evidente lo stato di difficoltà dell'economia", osserva un broker. ** L'indice FTSE Mib cede lo 0,74%, l'AllShare lo 0,78%. Scambi poco sotto i 3 miliardi ...

Zingaretti e il piano "Autonomia giusta" : «È tutto da rifare. Roma va preservata» : Entro venerdì i nove presidenti di Regione del Pd si vedranno per dare vita a una iniziativa comune sul tema dell'Autonomia regionale. Zingaretti vuole lanciare un modello opposto a quello...

Judgement : il nuovo gioco degli Autori di Yakuza è in arrivo a giugno in occidente : Come riporta Cogconnected.com, Sega ha rivelato che il suo thriller Judgement arriverà in Europa e Nord America quest'estate.I giocatori che preordinano una copia fisica riceveranno una copertina reversibile che riproduce la copertina giapponese del gioco, così come un adesivo di Ryu ga Gotoku Studio, il team di Yakuza. Oltre all'accesso anticipato al gioco, chi preordina l'edizione digitale riceverà un tema "statico" con il protagonista ...

Thailandia : il dramma di Ilaria e Giuliano - morti in vacanza travolti da un'Autocisterna : Ilaria Rizzo, psicologa brindisina di 37 anni e Giuliano De Santis, imprenditore 41enne di Lecce sognavano da tempo di concedersi una vacanza in Thailandia e, finalmente, qualche settimana fa, erano riusciti a partire. Un destino beffardo e crudele, però, ha deciso di spezzare le loro giovani vite proprio nel "paese del sorriso". Giovedì, mentre erano a bordo di un motorino, sono morti, schiacciati da un'autocisterna che li ha travolti senza ...

Travolti in moto da un'Autocisterna : il dramma di Ilaria e Giuliano - morti in vacanza : La tragedia è avvenuta a Chumphon, in Thailandia, sotto gli occhi degli amici. Per i due italiani, entrambi pugliesi, non...

