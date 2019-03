Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar di MotoGP

MotoGP - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez ( secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2019 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi cerca la rimonta epica - Andrea Dovizioso sogna il successo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, assisteremo ad un primo atto molto interessante in cui i pretendenti al successo saranno diversi e dove non mancheranno di certo le emozioni. Valentino Rossi, dalla quattordicesima casella, dovrà recuperare terreno. Il campione di Tavullia ha sofferto molto con l’anteriore della sua Yamaha e non è riuscito a ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Non mi aspettavo la prima fila - abbiamo rimediato in corsa” : Andrea Dovizioso si è ben comportato durante le qualificazioni del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha guidato perfettamente la sua Ducati e ha conquistato una seconda posizione di assoluto rilievo, ottima in vista della gara di domani dove scatterà alle spalle di Maverick Vinales e davanti a Marc Marquez. Il vicecampione del mondo ha commento le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riusciti a ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Marc Marquez e la Honda fanno paura per le qualifiche. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi devono recuperare : Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola ...

MotoGP - Risultati FP1 GP Qatar 2019 : Valentino Rossi è primo! Squillo Yamaha - 4° Andrea Dovizioso : Un Valentino Rossi superbo quello del primo turno delle prove libere 1 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha messo in riga tutti, ottenendo il miglior tempo di questa sessione in 1’55″058, dimostrando che la Yamaha è assai performante e con una coppia di medie il passo è decisamente buono. Lo aveva detto in conferenza stampa il campione di Tavullia che la M1 era migliorata e ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Qatar 2019 : “In passato siamo stati veloci ma quest’anno gli avversari temibili sono molti” : siamo alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si apriranno le danze e la curiosità su quel che accadrà sulla pista Qatariana è molta. I test che si sono tenuti su questo stesso tracciato e precedentemente in Malesia hanno dato delle indicazioni generali sui valori in campo ma è evidente che i team scopriranno le loro carte solo a partire da questo appuntamento. In questo senso, ci sono forti ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la grande occasione di Andrea Dovizioso. Capitano unico di una Ducati mai così competitiva : Nel calcio potremmo definirla formazione ad una sola punta ed è probabilmente questa la scelta della Ducati. Il Mondiale 2019 di MotoGP, che è prossimo a cominciare a Losail (Qatar), sarà quello della grande occasione per Andrea Dovizioso. Il forlivese, reduce da due secondi posti negli ultimi due campionati, vuole alzare l’asticella e proporsi come principale antagonista del nuovo fenomeno delle due ruote: lo spagnolo Marc Marquez. Ne ha ...

MotoGP - Mondiale 2019 : i favoriti. Andrea Dovizioso sfida il Dream Team Honda. Valentino Rossi sogna di inserirsi : Il tempo dell’attesa sta per scadere e presto subentrerà il cronometro, quello vero. Nel pRossimo weekend il Mondiale 2019 di MotoGP inizierà e le ipotesi e le sensazioni lasceranno spazio al rumore dei motori e al sapore dell’asfalto. Sotto le luci dei riflettori di Losail (Qatar) prenderà il via un’annata nella quale non ci si annoierà di certo e in cui il livello di competizione sarà ancor più spietato. Il tema è il ...

MotoGp – Marquez - lo psicologo e Dovizioso : “Andrea? Si è nascosto nei test!” : Marc Marquez pronto all’esordio stagionale, la condizione fisica recuperata al 100%: il campione del mondo tra psicologi e… ‘nascondini’ Mancano 10 giorni esatti al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I tifosi non vedono l’ora di assistere allo spettacolo della prima gara dell’anno e di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi il Gp del Qatar, mentre i piloti si godono gli ultimi giorni di relax, per ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Dovizioso fa il compitino e non si cura troppo del cronometro : E i Test di Losail sono andati in archivio. L’ultima tre-giorni prima dell’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP, sempre sul tracciato qatariano, ha espresso dei giudizi precisi: la Yamaha è in crescita e Maverick Vinales è tornato ad essere “Top Gun”. Tuttavia dei problemi ad Iwata ancora ne hanno, specie sugli pneumatici in configurazione da gara. “Perdiamo tanto in accelerazione e non riusciamo a mantenere costanza ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non c’è da preoccuparsi. Siamo tutti vicini e si prospetta una prima gara iridata molto equilibrata” : Guardare la casella dei tempi dell’ultimo giorno dei test collettivi della MotoGP a Losail ed annotare che la Ducati di Andrea Dovizioso è quindicesima, porta a chiedersi che cosa sia accaduto di strano. In realtà, il team di Borgo Panigale ha dato priorità alla simulazione del passo gara e il forlivese, in questo caso, ha fatto un po’ fatica a trovare la giusta “intesa” con la GP19, patendo anche il forte vento che ...

MotoGP - Test MotoGP 2019. Andrea Dovizioso : “Fare i tempi non serve a niente - giornata strana” : Andrea Dovizioso ha concluso la seconda giornata di Test MotoGP a Losail con l’ottavo tempo. Il pilota della Ducati non ha brillato sul giro secco ma si è concentrato sul passo, con l’obiettivo di trovare delle migliorie in ottica gara. Il vicecampione del mondo è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a it.motorsport.com: “È stata una giornata abbastanza strana se guardiamo le posizioni a fine sessione, perché ...

MotoGP - Test Losail 2019. Andrea Dovizioso : “Non do importanza ai tempi - lavoriamo per vincere la gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo la prima giornata di Test MotoGP A Losail, il vicecampione del mondo ha concluso in terza posizione a mezzo secondo da Maverick Vinales e ha lanciato degli ottimi segnali in sella alla sua Ducati. Il forlivese, che aveva brillato anche a Sepang, ha ribadito ancora una volta che non guarda più di tanto le classifiche dei tempi visto che non sempre spiegano i valori in ...

MotoGp – Test Qatar - bianco o rosso? Il dilemma di Andrea Dovizioso ai box di Losail [FOTO] : Ecco il dilemma… colorato di Andrea Dovizioso nei box di Losail nella prima giornata dei Test del Qatar E’ iniziata la prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono in Qatar per lavorare sodo con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 10 marzo proprio sul circuito di Losail. Anche se gli occhi sono puntatissimi sul ritorno in sella ...