Aereo Ethiopian Airlines si schianta 6 minuti dopo il decollo | a bordo i delegati

(Di domenica 10 marzo 2019) Era decollato appena 6prima da Addis Abeba il Boeing 737 diche si èto in Etiopia uccidendo tutte le 157 persone a. Tra loro anche otto italiani, fra cui l’archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia. Il suo decesso è stato confermato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha citato la Farnesina, mentre media locali hanno parlato del possibile coinvolgimento di alcuni bergamaschi, legati a una onlus, diretti a Nairobi per l’assemblea annuale dello Un Environment Programme. La causa del disastro per il momento non è nota; le immagini e i filmati del luogo dello schianto mostrano campi aperti in cui si vede un grande cratere, in cui sono sparsi piccoli rottami e resti.AFP/LaPresse, la compagnia di Stato etiope nonché la più grande dell’Africa, ha ricostruito i ...

GiuseppeConteIT : Oggi è un giorno di dolore. Nell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano… - luigidimaio : Il mio profondo dolore per la tragedia dell’aereo dell'Ethiopian Airlines, in cui hanno perso la vita anche 8 nostr… - TgrSicilia : Morto Sebastiano #Tusa, era a bordo dell'aereo caduto in #Etiopia. L'assessore regionale alla Cultura era fra gli o… -