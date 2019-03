Tav | ok ai bandi con la dissolvenza Palazzo Chigi | ' Si va verso il rinvio'

Tav - Palazzo Chigi : si va verso rinvio dei bandi. LIVE | : I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti - scrive il Sole 24 Ore - ma sarà presente un riferimento alla volontà di Roma di chiedere a Parigi e Bruxelles di rivedere il Trattato. ...

Tav - Conte tenta il dribbling : verso il rinvio ai bandi : La clausola di "dissolvenza" che permette il ripensamento. È questa la mossa di Giuseppe Conte che ha inviato una lettera alla Telt per autorizzare l'approvazione di bandi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav. A motivare la riserva è l'avvio di una procedura di revisione del trattato italo-francese."I Contenuti sono riservati", ha spiegato la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione. Ma secondo il sito ...

Tav - lettera del governo a Telt. Palazzo Chigi : si va verso il rinvio dei bandi : Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha ricevuto una lettera da parte del governo italiano. La conferma arriva dal portavoce della società che non è entrato nel merito della comunicazione. «I contenuti sono riservati», ha spiegato. Palazzo Chigi precisa che i bandi sulla Tav non partiranno lunedì, ma che si va v...

Tav - il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt : «Via ai bandi per i cantieri». Ma il governo : no - slittano : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società transalpina di proprietà dello Stato francese per il 50% e di Fs per l'altro 50%, incaricata di costruire la Torino-Lione,, che ...

Tav : imprese - al via bandi o azioni legali : ANSA, - TORINO, 9 MAR - Le categorie produttive sono pronte ad azioni legali qualora lunedì non dovessero partire i bandi della Torino-Lione. Lo hanno reso noto le associazioni al termine dell'...

