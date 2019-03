Spider-Man | Far Frome Home | ecco Mysterio in una nuova promo art!

Jared Leto e Jared Harris nello spin-off di Spiderman : I film basati sull'universo di Spiderman , ma senza Spiderman, a causa degli accordi tra Sony e Marvel Studios, si allargano. Di recente abbiamo visto il film di Venom con Tom Hardy nei panni del ...

L’ultimo Spiderman è il migliore mai realizzato. E non per i motivi che credete : Spider-Man – Into the Spider-Verse della Sony, da poco disponibile anche in digitale, ha trionfato come miglior film d’animazione all’ultima cerimonia degli Oscar. I numeri al botteghino non sono stati quelli esorbitanti dei cinecomic in carne e ossa, ma la statuetta è giunta a confermare quella che era stata una reazione più che entusiasta della critica. Non era semplice, col peso di ben due reboot cinematografici alle spalle, ma al di là ...

Donnarumma - il regalo della fidanzata Alessia : Gigio diventa Spiderman : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Lunedì, Gianluigi Donnarumma ha spento venti candeline: un compleanno ...

Donnarumma - regalo speciale dalla fidanzata per il compleanno : Gigio diventa Spiderman : La sorpresa tanto attesa, alla fine, non è più arrivata, ma ne ha ricevuto un'altra ancora più bella e decisamente più apprezzata. Gigio Donnarumma ha festeggiato i suoi 20 anni lo scorso lunedì e il ...

Nel creare Spider-Man : Un Nuovo Universo - Dan Slott si è ispirato al videogioco Spider-Man : Shattered Dimensions. : Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato recentemente premiato con un Oscar per il miglior film d'animazione, facendo raggiungere un grande obiettivo agli artisti che hanno creato il film. Tuttavia il creatore originale dello Spider-Verse Dan Slott ha raccontato alcuni retroscena interessanti sulla creazione del suo fumetto.Come riporta Polygon, Slott ha dichiarato che nel realizzare il fumetto si è ispirato al videogioco del 2010 di Activision ...

Sara Pichelli da Oscar - italiana la disegnatrice di Spider-Man : C’è anche un pò di Italia in questa edizione numero 91 degli Oscar. Spider-Man: Un Nuovo Universo ha vinto l’Oscar per il miglior film di animazione e Sara Pichelli, disegnatrice di fumetti di Porto Sant’Elpidio (Fermo), classe 1983, è fra le animatrici e animatori impegnati nel progetto. «Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo», ha detto il ...

Spider-Man per PS4 incontra la serie animata anni '90 in un nostalgico trailer realizzato da un fan : Come segnala Comicbook, il canale YouTube "ynSection" ha pubblicato un nostalgico trailer che combina l'apprezzata esclusiva PS4 con la famosa musica della serie animata degli anni '90.Per chi non lo sapesse, la serie animata degli anni '90 è Spider-Man: The Animated series, che andò in onda su Fox Kids dal 1994 al 1998. Prodotta e scritta da John Semper Jr., questa serie è stata per molti la prima introduzione a Spider-Man, soprattutto per chi ...

L’Italia vince agli Oscar 2019 con Spider-Man : un nuovo universo : Spider-Man: un nuovo universo ha vinto come miglior film d'animazione, e con lui abbiamo avuto anche noi il nostro Oscar 2019. La pellicola, nata dalla collaborazione tra Sony e Marvel, vede infatti tra i suoi creatori il nome dell'illustratrice italiana Sara Pichelli. Proprio lei è la disegnatrice che ha creato il personaggio di Miles Morales, l'adolescente ammiratore di Spider-Man e protagonista della pellicola di animazione diretta da Bob ...

Anche l'Italia agli Oscar : chi è Sara Pichelli - disegnatrice di Spider Man - miglior film d'animazione : La fumettista Sara Pichelli, marchigiana, classe 1983, ha fatto vincere Anche l'Italia alla 91esima edizione degli Oscar del cinema con "Spider-man: Into the Spider-verse", miglior film d'animazione. La Pichelli, nel team dei disegnatori della pellicola diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, era l'unica italiana nominata. È lei che ha disegnato Miles Morales."Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il ...

