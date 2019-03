Reality Clash è un FPS che sfrutta la geolocalizzazione e la realtà aumentata come

tuttoandroid

(Di sabato 9 marzo 2019)è uno sparatutto in soggettiva chel'ambiente e laper offrire battaglie in cui potrete competere in tempo reale con altri giocatori all’interno di ambientazioni virtuali e realindo laL'articoloè un FPS chelae laPokémon GO proviene da TuttoAndroid.

MimramMedia : L'innovativo gioco di combattimento mobile a realtà aumentata Reality Clash è ora disponibile per il download per i… - tuttoteKit : Reality Clash: è disponibile il mix tra Pokémon Go e Call Of Duty #Android #Apple #CallOfDuty #Google #IPhone… -