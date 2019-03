Parigi-Nizza 2019 | primo antipasto di Tour sulle strade francesi | c’è Fabio Aru

Parigi-Nizza 2019 in tv - su che canale vederla. Programma - orari e streaming : Si avvicina rapidamente il momento della partenza per la Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe che si disputa in Francia e che costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione ciclistica internazionale. Le otto tappe in Programma andranno in scena da domenica 10 marzo a domenica 17 marzo e vedranno diversi corridori di primo piano della scena mondiale competere per il successo finale in questa avvincente prova. Il percorso offrirà ...

Parigi-Nizza 2019 : i favoriti. Da Simon Yates a Nairo Quintana - quanti nomi in corsa per il successo : Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico? La solita scelta durissima di inizio stagione per molti dei big delle corse a tappe che vogliono testarsi sulle strade francesi o su quelle italiane con ovviamente la prospettiva su Tour e Giro. Dal prossimo 10 marzo in terra transalpina è in programma la corsa del Sole, che ovviamente promette grande spettacolo, con una startlist di eccellente livello: andiamo a scoprire i favoriti per la vittoria finale. Il ...

Parigi-Nizza 2019 - il percorso e le otto tappe ai raggi X. Attesa per il Col de Turini - ultima frazione insidiosa per la classifica generale : Cresce l’Attesa per la partenza della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe francese che costituisce da sempre uno degli appuntamenti più interessanti nella prima parte della stagione ciclistica e che si svolgerà quest’anno dalla domenica 10 marzo a quella del 17 marzo. Diversi protagonisti della scena internazionale, come il britannico Simon Yates (Mitchelton Scott) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar), hanno annunciato la propria ...

Parigi-Nizza 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date delle tappe : Si aprirà alla fine di questa settimana la Parigi-Nizza 2019, prima corsa a tappe europea della stagione per il calendario dell’UCI WorldTour. La 77a edizione della storica prova ciclistica francese comincerà domenica 10 marzo e si chiuderà domenica 17 marzo per un totale di otto tappe in programma. Alle diciotto squadre di prima fascia si aggiungeranno cinque formazioni francesi invitate dall’organizzazione (Team Arkea Samsic. ...

Parigi-Nizza 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nairo Quintana e Simon Yates : Prenderà il via domenica 10 marzo la Parigi-Nizza 2019, 77a edizione della storica corsa a tappe francese inserita nel calendario dell’UCI World Tour e primo vero appuntamento per diversi corridori di primo piano a livello internazionale. Le otto tappe in programma vedranno il gruppo impegnato su tracciati molto diversi e offriranno occasioni di successo sia agli specialisti degli arrivi in volata, sia agli scalatori veri e propri. Nella ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : Linda Cerruti e Costanza Ferro iniziano con un quarto posto - Giappone e Ucraina in evidenza : Dopo una lunga pausa il Nuoto sincronizzato internazionale è tornato ad esibirsi nelle piscine più rinomate del Pianeta. A Parigi (Francia) hanno preso il via le World Series della danza in vasca e in una tappa dove le tante assenze l’hanno fatta da padrone, visto il forfait della squadra russa, qualche spunto lo si è avuto. Partiamo dalla coppia italiana formata da Linda Cerruti e da Costanza Ferro. Le “sorelle” liguri del ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : oro per le sorelle Aleksiiva - quarto posto per Cerruti-Ferro! : Terza ed ultima giornata di gare a Parigi, dove si è svolta la prima tappa delle World Series 2019 di Nuoto sincronizzato. Il programma di oggi prevedeva: combination free routine, programma libero del duo e libero della squadra. Nella seconda gara di giornata, quella riservata al duo, l’Italia era presente con Linda Cerruti e Costanza Ferro, che hanno concluso la competizione in quarta posizione. E’ toccato alla combination free ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : dominio del Giappone - arriva il bis di Yukiko Inui! : Seconda giornata di gare a Parigi, dove si sta svolgendo la prima tappa delle World Series 2019 di Nuoto sincronizzato. L’appuntamento transalpino segna l’inizio del percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 12 al 18 luglio a Gwangju (Corea del Sud). Il programma di gara odierno prevedeva: programma libero del solo, programma libero del duo misto e la routine highlight. Non c’erano italiani al via, ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : Giappone e Ucraina in evidenza nella prima giornata : A Parigi ha preso il via la prima tappa delle World Series 2019 del Nuoto sincronizzato e nell’esordio stagionale i colori azzurri non erano al via, contrariamente alle attese. E dunque le luci della ribalta sono state per altre selezioni che si sono esibite con maestria nella vasca francese. nella prima finale odierna, quella della routine tecnica del solo, la Giapponese Yukiko Inui ha prevalso con lo score di 90.5294, facendo la ...