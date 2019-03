Nardi-Ballard | la fidanzata di Tom | “Dolore straziante e una forte rabbia per non aver

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) “Con grande dolore informo che le ricerche di Danielee Tomsono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom“. Lo annuncia su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo. Ma già 20 ore fa, ladi Tom, Stefania Pederiva, aveva affidato ai social il ricordo del compagno scomparso: “La montagna prende, la montagna dà… Occhi trasparenti come l’anima pura di un ragazzo che viveva per stare nella natura, un viso così dolce non l’avevo neanche mai immaginato e il mio cuore hai subito conquistato, nessuna bontà più grande della tua ho mai conosciuto forse era troppo per un mondo che non guarda in faccia nessuno. Da un altro pianeta mi sembravi arrivato, forse proprio dalle stelle eri decollato. Con i ciuffi biondi mossi ...

