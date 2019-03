Le 5 calciatrici americane che hanno fatto causa per discriminazione sessuale

agi

(Di sabato 9 marzo 2019) ​Tanto tuonò che piovve. Dopo tante proteste e minacce e denunce, proprio il giorno della Festa della Donna, le cinque giocatrici più forti della nazionale campione del mondo che fra tre mesi difendono il titolo,a nome delle 28 compagne di squadra alla Federcalcio degli Stati Uniti per “istituzionalizzata”. Guidano la rivolta le superstar Hope Solo, Megan Rapinoe, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn e Alex Morgan, che contestano la stridente differenza di trattamento economico dei colleghi uomini.Molto meno vincenti, eppure retribuiti il 40 per cento in più. Il premio individuale per le giocatrici della nazionale è 99mila dollari se vincono almeno 20 amichevoli (niente bonus se superano questa soglia), con una retribuzione quindi di 5000 dollari a partita vinta, mentre ...

madliber : RT @Agenzia_Italia: Chi sono le 5 calciatrici americane che hanno fatto causa alla Federazione - Agenzia_Italia : Chi sono le 5 calciatrici americane che hanno fatto causa alla Federazione - mariamacina : RT @ilfoglio_it: #Ranieri e la nostalgia all’amatriciana della Roma. L’ennesimo ritorno di un ex sulla panchina giallorossa, le calciatrici… -