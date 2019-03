L' Altra Italia sceglie Gaetano Messuti per le primarie e lancia il grido di battaglia

Moto2 – Una reginetta nel paddock - Miss Italia ospite speciale del team ItAltrans Racing in Qatar : Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, ospite in Qatar dell’Italtrans Racing team In occasione del primo appuntamento del Motomondiale, Miss Italia 2018 è ospite del dell’Italtrans Racing team. Insieme a Lewis Hamilton, nel paddock di Moto3, Moto2 e MotoGp si aggira infatti la bellissima Carlotta Maggiorana. Volata in Qatar per assistere alla prima qualifica e alla prima gara della stagione del campionato mondiale di MotoGp la ...

Tav - un’Altra lettera dell’Ue per l’Italia «C’è il rischio di perdere 800 milioni» : Si è svolto a Bruxelles il vertice di governo. Con il ‘no’ alla Torino-Lione sarebbero violati due regolamenti europei

Le primarie PD e “l’Altra Italia” che insulta - delegittima e attacca i giornalisti : Ancora una volta, a seguito di alcuni servizi sul voto alle primarie del Partito Democratico, siamo stati bersagliati da critiche, insulti e accuse di disinformazione. Qualche doveroso chiarimento e una semplice constatazione: noi siamo giornalisti, facciamo il nostro lavoro e guardiamo dove gli altri non possono o non vogliono guardare.Continua a leggere

Dall’OCSE Altra mazzata per l’Italia : PIL negativo per il 2019 - -0 - 2% : L'OCSE,l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia e dell'intera Eurozona: secondo l’Interim Economic Outlook presentato a in queste ore, il Prodotto interno lordo nel 2019 scenderà dello 0,2%, per poi risalire dello 0,5% nel 2020.Continua a leggere

SPILLO/ Bce pronta a salvare l'Italia? Un'Altra bufala "made in euro" : C'è attesa per il board della Bce di domani. Forse verranno prese decisioni importanti, che verranno anche spacciate come un aiuto per l'Italia

Marcia antirazzista per un'Altra Italia : oltre 250 mila persone in piazza : Lo scorso 2 marzo verrà ricordato come il giorno in cui un gran numero di Italiani ha sfilato contro il razzismo ed a favore della tolleranza e dell'inclusione, cercando anche di smentire una crescente forma di discriminazione ed intolleranza nei confronti dei migranti che sta diffondendo all'estero l'immagine di un Paese xenofobo. La manifestazione, oltre che contrastare qualunque sentimento di odio e discriminazione razziale, è servita anche a ...

Un’Altra pugnalata allo sport italiano - dopo le Olimpiadi saltano anche le ATP Finals : il silenzio del Governo boccia la candidatura di Torino : Il Governo non si espone sulle ATP Finals, manca l’appoggio economico necessario a sostenere la candidatura di Torino come sede ospitante: dopo le Olimpiadi, l’Italia rinuncia ad un altro grande evento di portata mondiale La storia si ripete in maniera alquanto triste. In passato era arrivato il secco no per le doppia (prima tripla) candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali, adesso a subire le conseguenze ...

Da Moody’s arriva un’Altra bocciatura per l’economia italiana : “Crescita anemica - Pil +0 - 4%” : Una crescita "anemica" e un Pil allo 0,4%: secondo l'agenzia Moody's, i dati economici italiani nel 2019 saranno ben al di sotto di quanto previsto dal governo. Secondo il report di Moody's, uno dei problemi principali per il nostro Paese è dato da una "incertezza politica" che per quest'anno è ritenuta "elevata".Continua a leggere

Varriale : “Per la Juve in Italia è sempre un’Altra cosa” : Enrico Varriale, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’ultima giornata di campionato, focalizzando la sua attenzione sulla Juventus e sul Napoli. Occhi puntati anche al match di ritorno dei bianconeri in Champions League contro l’Atletico Madrid. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ultimissime: ecco i nuovi tempi […] More

Ong - un'Altra nave potrebbe caricare migranti - Salvini : 'Non si avvicini all'Italia' : Il fronte migranti potrebbe presto riaprirsi, dopo il caso Diciotti e Sea Watch, una nuova nave Ong battente bandiera tedesca sta facendo rotta verso le acque territoriali libiche. Il natante si chiama Alan Kurdi, partito da Palma di Maiorca verso la Sar libica. Salvini, dal canto suo, è fermo sulle sue posizioni: ''La nave non si avvicini all'Italia''. Ong, Salvini avverte la nave tedesca Ad annunciare la partenza di questa nuova imbarcazione è ...

C'è un'Altra agenzia di rating che vede la crescita italiana vicina allo zero : L'Europa sovranista non piace alle agenzie di rating, ed in particolare non piace l'Italia. In due giorni altrettante bocciature: una di Moody' s, l'altra della consorella Fitch . Entrambi parlano di ...

Pd - Renzi presenta il libro 'Un'Altra strada' : 'Credo nell'Italia - il futuro batterà la paura' : 'E' un inno all'ottimismo il libro 'Un'altra strada'. E voi direte: Matteo, ma ti senti bene? Qui l'economia fa come il gambero, l'Italia torna in recessione e tu sei ottimista? E per cosa? Sono ottimista perché credo nell'Italia. Ci credo oggi più di ieri. Non lo facevo per finta quando guidavo il ...

