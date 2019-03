Juve | sugli spalti i tifosi veri si ribellano agli ultrà dei cori antagonisti

Lazio-Roma e Napoli-Juventus - emozioni forti in Serie A : spettacolo in campo e sugli spalti - è un turno da brividi [L’ANALISI] : Prende il via la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, si preannuncia una giornata scoppiettante con tante partite bellissime per le zone altissime della classifica. Il turno prende il via con la partita tra Cagliari ed Inter, la squadra di Maran è alla ricerca di punti per la salvezza e punta sulla spinta del proprio pubblico per conquistare un risultato ...