Il Segreto | trame spagnole | Isaac accusa Elsa dell' aborto di Antolina

Il Segreto - trame : Maria scopre che Alfonso ed Emilia sono vivi grazie ad una foto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola in onda dal 2013 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane svelano che Maria scoprirà che Alfonso ed Emilia sono vivi grazie all'intervento di Fernando Mesia. Il Segreto: Maria scopre che Alfonso ed Emilia sono stati rapiti Alfonso ed Emilia torneranno a far parlare di sé negli episodi de Il Segreto che verranno ...

Il Segreto - trame iberiche : Julieta scappa di casa - Raimundo salva l'amico parroco : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dall'11 al 15 marzo, svelano che Don Anselmo tenterà di uccidersi dopo aver svelato il Segreto di Carmelo e Don Berengario, mentre Julieta farà perdere le proprie tracce. Il Segreto: Don Anselmo tradisce Don Berengario e Carmelo Gli spoiler iberici de Il Segreto, svelano che ...

Il Segreto - Antolina sceglie il suicidio : anticipazioni trame dal 10 al 15 marzo : Anche questa settimana vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5 le nuove puntate – fitte di trame, macchinazioni, bugie e rivelazioni sconcertanti, come al solito – de Il segreto, l’amatissima soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene compagnia al pubblico italiano dalle reti Mediaset. Come al solito, va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito ...

Il Segreto - trame spagnole al 24 marzo : la Montenegro uccisa con due colpi di pistola : Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto', continuano a sorprendere i milioni di spettatori che seguono lo sceneggiato iberico. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 18 fino a domenica 24 marzo svelano che Julieta si impegnerà nel tentativo di chiarire i propri sentimenti nei confronti di Saul. La donna mostrerà il suo amore al fratello di Prudencio, al punto che i due innamorati ...

Il Segreto - trame iberiche : Don Anselmo lascia Puente Viejo - Carmen Canivell torna sul set : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che da ormai molti anni appassiona i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in Spagna si soffermano su Don Berengario e Gracia, interpretati dagli attori Mario Martin e Carmen Canivell. Se il parroco deciderà di lasciare Puente Viejo, l'attrice che dà il volto alla moglie di Hipolito è tornata ...

Il Segreto - trame : Antolina avvelena Elsa con del latte adulterato : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che da ormai molti anni appassiona i fan di Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Maria Lima. La donna deciderà di avvelenare la povera Elsa dopo essere stata smascherata da Consuelo. Il Segreto: Antolina smascherata da Consuelo La 'pazzia' di ...

Trame Il Segreto di fine marzo : Gonzalo accusa Francisca - Gracia si sente in colpa : La telenovela spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico. Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena, negli episodi italiani che verranno trasmessi entro fine marzo 2019. Le anticipazioni ci dicono che Gonzalo Castro dopo essere ritornato in scena spiazzerà tutti gli abitanti, facendo una terribile accusa contro Francisca Montenegro. Il nipote di Raimundo Ulloa dopo aver inscenato la morte ...

Il Segreto - trame : Antolina - smascherata da Consuelo - giura di vendicarsi della Laguna : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Consuelo scoprirà che Antolina sta mentendo sulla sua gravidanza dopo aver scoperto che sta vessando la sua amica Elsa. Il Segreto: Antolina sevizia Elsa Tempi bui per Elsa Laguna nel corso dei nuovi appuntamenti de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su ...

Trame Il Segreto : Emilia e Alfonso escono di nuovo di scena - Francisca sconvolge Fernando : Lo sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, è sempre caratterizzato da colpi di scena. Finalmente arriva una bellissima notizia, perché gli spoiler iberici rivelano che negli episodi che il pubblico italiano vedrà tra qualche mese, ritorneranno in scena Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda. Purtroppo i genitori di Maria dopo essere riusciti a sopravvivere, dato che i loro rapitori moriranno per mano ...

Trame Il Segreto : Elsa viene minacciata di morte dalla moglie di Isaac : La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, è sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Nelle prossime puntate italiane, Antolina dopo la sconvolgente insinuazione di Consuelo, la quale farà pensare a Marcela che sia in dolce attesa da poco, dimostrerà di essere sempre più cattiva. In particolare l’ex ancella dopo aver iniziato a condividere lo stesso tetto con Elsa Laguna per andare ...

Il Segreto - trame dal 10 al 15 marzo : Antolina tenta il suicidio - Prudencio ritrova Saul : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni dal 10 al 15 marzo, svelano che Adela accuserà uno svenimento, mentre Antolina deciderà di togliersi la vita dopo il rifiuto di Isaac. Infine Prudencio ritroverà Saul, in carne ed ossa alla Villa. Il Segreto: Antolina tenta di uccidersi, Elsa la salva Dalle trame de Il Segreto, in onda la prossima settimana ...

Anticipazioni Il Segreto trame spagnole : Elsa in fin di vita per colpa di Antolina : Sembra che la tormentata storia d'amore tra Elsa Laguna ed Isaac Guerrero continui ad incontrare tantissimi ostacoli. Dopo che Elsa ha scoperto che Antolina è stata l'amante di Jesus, e dopo che il carpentiere ha sposato l'algida bionda, le cose si faranno sempre più gravi: il padre di Elsa, Amancio, morirà in seguito ad una caduta a cavallo e la nuova protagonista sarà costretta a partire temporalmente da Puente Viejo per seppellire il padre ...

Il Segreto - trame iberiche 4-8 marzo : Roberto si allea con Francisca - Maria lo scopre : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto le cui trame, tra il 4 e l'8 marzo nella penisola iberica, si focalizzano sull'accordo che Roberto stabilirà con donna Francisca tenendone Maria all'oscuro. Il cubano infatti, si accorda con la Montenegro, stabilendo che lui e la Castaneda rimarranno lì con lei a Puente Viejo purchè la donna non si intrometta più nelle loro vite e decisioni. Maria però, avendo la sensazione che stia ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019: Carmelo assume una nuova maestra al fine di aiutare Adela a riprendersi dallo sparo subito; la donna si oppone con forza all’assunzione dell’insegnante. Tiburcio non sopporta la lontananza da Dolores e così Gracia, con l’aiuto di don Anselmo e don Berengario, tenta invano di consolare il “suocero”. Isaac annulla il matrimonio con ...