Gli uomini che hanno fatto volare Elio Germano

Raffaella Mennoia - Uomini e Donne / Foto - augurio alle donne : 'Ci voGliono le palle' : Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne, fa un augurio a tutte le donne attraverso il suo profilo Instagram: 'Non perdetevi mai'

Gli uomini meglio vestiti della settimana : Come ogni settimana, vi segnaliamo i look maschili che più ci hanno colpito. Se siete alla ricerca di ispirazione per i vostri outfit, eleganti o sportivi, divertitevi a scoprire cosa hanno indossato le nostre star preferite. Look griffati e ricercati sfoggiati dalle celebrities dello spettacolo, del cinema e dello sport, sui red carpet oppure nel tempo libero. Garrett HedlundGarrett HedlundSOPA Images / Getty ImagesHidetoshi NakataHidetoshi ...

Usa - la nazionale di calcio donne fa causa alla federazione : "Pagate meno deGli uomini' : Nell'azione legale presentata presso una corte distrettuale di Los Angeles, le campionesse del mondo in carica - guidate dalla 'capitana' Alex Morgan -accusano la federazione di "discriminazione di ...

GIULIA CAVAGliÀ NUOVA TRONISTA/ Uomini e donne : 'Lo sfogo post scelta? Solo rabbia' : GIULIA CAVAGLIÀ NUOVA TRONISTA, video Uomini e donne anticipazioni, Maria De Filippi rilancia: 'Abbiamo un regalo per te'

Luca Daffrè/ Uomini e Donne : Angela Nasti e Giuia CavaGlià litigano per lui? : Luca Daffrè torna a Uomini e Donne per corteggiare Angela Nasti, ma conquista la nuova tronista Giulia Cavaglià: guerra tra Donne per lui?

Auto da comprare? Le donne sono più realistiche e pragmatiche deGli uomini : Più scrupolose, meno avventate e più realiste del re quando si parla di budget economico. Nell’acquisto di una macchina, le donne sanno valutare bene molti aspetti che spesso possono passare in secondo piano per gli uomini, spesso abbagliati da cavalli e prestazioni. Ad esempio, un termine di confronto molto importante per stabilire quale modello scegliere è quello dei consumi: le Automobiliste, infatti, per andare incontro ad ...

Uomini e Donne : Davide ritorna in studio per Angela - lei Gli dà del paGliaccio : Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. La tronista Angela Nasti ha avuto un nuovo scontro con il corteggiatore Davide Digeso, che nella puntata scorsa si era eliminato a causa di un battibecco. Il ragazzo ha deciso però di fare una sorpresa alla tronista che non si aspettava di vederlo in esterna, ma Angela non ha gradito per niente quanto organizzato da lui definendolo un pagliaccio e rivelando ...

Giovani medici? Le donne sono il doppio deGli uomini - specie fra chirurghi e dentisti : Non si è ancora alla parità di genere, soprattutto nei gradi più alti della professione. Ma il numero di donne in camice bianco è sempre più alto. Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Federazione ...

Marchetti - Ynap - : "Gli uomini aiutino le donne ad affermarsi" : MILANO - Federico Marchetti, presidente e amministratore delegato di Yoox Net A porter, pioniere del lusso online, è anche stato uno dei primi imprenditori a fare spazio alle donne in azienda. L'...

Donne e lavoro - pari diritti rispetto aGli uomini soltanto in 6 nazioni : Dieci anni fa nessun Paese al mondo garantiva pari trattamento economico e sociale alle lavoratrici rispetto ai colleghi maschi. Oggi la maggior parte delle economie mondiali si sta portando verso l'...

Paola Turci : "Detesto Gli uomini narcisisti. La maternità? Una donna è realizzata anche senza figli. La mia è stata una scelta" : Paola Turci, reduce dalla partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, torna a raccontarsi sulle pagine di Grazia, parlando della sua vita sentimentale. La cantante, che è stata sposata col giornalista Andrea Amato dal 2010 al 2012, da dopo il divorzio si è sempre dichiarata single. Oggi però le cose sembrano essere cambiate e quando le si domanda se il suo cuore sia tornato a battere per qualcuno, l'artista ...

Russia. Mamma 23enne vende i fiGli : “Per colpa loro non posso uscire con Gli uomini” : Avrebbe cercato di vendere i suoi figli "perché erano un ostacolo per i suoi appuntamenti". Rasulzhan Kyzy Barnokhon è stata colta in flagranza di reato e arrestata a Mosca: stava per vendere la sua bambina per una cifra pari a circa 13mila euro. La 23enne russa era arrivata nella capitale dalla città sud-occidentale di Ufa e aveva incontrato gli acquirenti. Non sapeva che erano in combutta con la polizia. Dopo aver ricevuto il denaro e aver ...

Uomini e Donne - accusa choc di un corteggiatore : "Perché hanno cacciato Rosa Perrotta e Pietro TartaGlione" : Bomba contro Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A lanciarla questa volta è stato un ex corteggiatore del dating show Uomini e Donne, Amedeo Venza. Il ragazzo ha pubblicato una storia contro la coppia, ora in attesa di un bambino, che è subito diventata virale. Si tratta di un'accusa molto precisa,

Chi sono Gli uomini che picchiano le donne : Normali, misogini, sadici. sono padri, mariti, ma prima di tutto figli. Non riescono ad amare e maltrattano le partner per vendette Femminicidio "