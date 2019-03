Ciclismo | la nuova squadra di commento della Rai | Pancani torna in moto | telecronaca di

Ciclismo - Alan Marangoni : “La mia nuova vita da presentatore. In Italia i gregari stanno sparendo” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il gregario, quella figura così affascinante, dal sapore antico, dell’uomo pronto a sacrificarsi per gli altri. Un ruolo importante, fondamentale, ma spesso sottovalutato nel Ciclismo che conta. L’Italia delle due ruote, in questi anni, ha conosciuto un ragazzo che ha rappresentato alla perfezione la veste del gregario. Che come nelle storie più belle, dopo tanta fatica, e nell’ultimo atto tra i ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : esordio positivo per Vincenzo Nibali - nessun risultato ma ottimi segnali per la nuova stagione : «Sono qui per cercare la migliore condizione oltre che buone risposte in vista delle prossime gare». Queste erano state le parole di Vincenzo Nibali alla conferenza stampa di presentazione dello UAE Tour 2019, corsa a tappe che si è conclusa ieri negli Emirati Arabi e che ha visto l’esordio stagionale del corridore della Bahrain Merida. Missione sicuramente compiuta per il fuoriclasse azzurro, che si presentava all’appuntamento dopo ...

Claudia Cretti - nuova vita in sella : ora il paraCiclismo - sognando Tokyo2020 : ... nella gare di paraciclismo categoria C5 riservate agli atleti con gli handicap meno gravi: Claudia è un fiume in piena, ha già messo testa e cuore in questa impresa e sogna la Coppa del Mondo e le ...

Claudia Cretti torna in gara : “La mia nuova vita nel paraCiclismo - sogno Tokyo 2020. Zanardi mi ha ispirato” : Claudia Cretti è pronta per tornare in gara, la bergamasca sta per incominciare la sua seconda vita sportiva dopo l’incidente subito al Giro Rosa 2017: in occasione della settima tappa, da Isernia a Baronissi, perse il controllo della sua bicicletta a oltre 90 km/h e rischiò seriamente di non farcela, la bergamasca rimase in coma per tre settimane e venne operata alla testa per due volte. La 22enne si rimetterà il dorsale sulla schiena e ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : il quartetto femminile centra il bronzo in Nuova Zelanda - uomini sesti : bronzo per il trenino formato da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli. Italia in testa alla classifica di Coppa, il quartetto maschile è sesto Il trenino rosa si fa onore anche nella prova di Coppa del Mondo in corso a Cambridge (Nuova Zelanda). Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli conquistano il terzo posto del podio superando nella finale per il bronzo in 4’18”069 la squadra ...

Ciclismo - la nuova vita di Filippo Pozzato! Domenica farà l’esordio in Serie B da giocatore di hockey pista! : Certi amori non finiscono. Dopo ben diciannove stagioni dedicate al Ciclismo su strada, e il ritiro arrivato proprio nell’autunno, Filippo Pozzato non vuole lasciare lo sport agonistico ed è pronto a tornare ad una vecchia passione: quella dell’hockey su pista. L’’ex corridore Wilier Triestina-Selle Italia è pronto a tornare nella disciplina che aveva praticato dai 4 ai 13 anni. Il vicentino, vincitore della Milano-Sanremo del ...

Ciclismo – Svelata la nuova divisa del Team Wilier Force 7C [GALLERY] : GSG Cycling Wear presenta la divisa del Team Wilier Force 7C GSG Cycling Wear dopo aver annunciato la partnership con il Team Wilier Force 7C ha presentato, nel corso di un evento a San Martino di Castrozza, la divisa 2019 del Team. Dal punto di vista grafico la divisa riprende lo stile dell’edizione 2018 anche se aumenta la presenza del colore arancione ed è eliminato l’elemento grafico del tricolore. Da un punto di vista tecnico, invece, ...

La nuova vita di Danilo Di Luca : “Le cause della crisi del Ciclismo italiano. Aru tornerà grande. Faccio il lavoro dei miei sogni” : ESCLUSIVA OA SPORT – Danilo Di Luca non può fare a meno del ciclismo. Le due ruote rappresentano il fulcro dell’intera vita per il Killer di Spoltore. L’ex-professionista abruzzese ha intrapreso con profitto da qualche anno una nuova attività da imprenditore, progettando e facendo realizzare biciclette e scarpe da strada. Nel frattempo il vincitore del Giro d’Italia 2007 resta attento alle dinamiche del grande ciclismo ...