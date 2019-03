Capo Plaza | «Di successo sì | felice no»

Striscia scopre la Purple Drank : nel mirino Sfera Ebbasta - Capo Plaza - Izi e altri : Striscia La Notizia, dopo la lunga campagna mediatica messa in atto contro Achille Lauro, iniziata durante il Festival di Sanremo e proseguita per diverse settimane, è tornata a scagliarsi contro alcuni esponenti del rap italiano. Anche in questo caso l'attenzione del popolare programma Mediaset si è focalizzata sul rapporto tra droga e rap italiano, proprio come era avvenuto nell'ambito della campagna mediatica condotta contro Achille Lauro, il ...

Capo Plaza : guarda il video di "Billets" con il rapper francesce Ninho :

Gang Shit della Dark Polo Gang con Capo Plaza aggiunge un tassello al tedio trap - testo e audio : Se un tempo bastavano quattro accordi, una corporatura filiforme e un look trasandato per essere odiati come punk, oggi la perfezione e l'estrema cura del corpo dei nuovi "maledetti della società" sono un fatto, e Gang Shit della Dark Polo Gang con Capo Plaza è un ennesimo esempio. La sottile differenza tra la spinta anarcoide che il mondo conobbe negli anni '70 e il sessismo machista espletato con l'incapacità di uscire da un cerchio della ...

Dark Polo Gang : in arrivo un nuovo singolo con Capo Plaza :

Dark Polo Gang : il collettivo del trap italiano collabora con Capo Plaza per il nuovo singolo “Gang Shit” : Martedì 29 gennaio. Esce venerdì 1 febbraio “Gang Shit”, il nuovo singolo della Dark Polo Gang feat. Capo Plaza. “Gang Shit” è disponibile da oggi per il pre-order su iTunes e il presave su Spotify. Il brano segue il successo di “Cambiare Adesso”, disco di platino che ad oggi conta 28 milioni di stream su Spotify dove, dopo 5 mesi dalla pubblicazione, è ancora nella Top10 dei brani più ascoltati in Italia confermando la supremazia della Dark ...

Il tour europeo di Capo Plaza parte il 5 marzo e passa per Milano : biglietti in prevendita : parte il 5 marzo da Berlino il tour europeo di Capo Plaza che farà tappa anche in Italia per una sola serata, a Milano. 10 giorni dopo aver conquistato il doppio disco di platino per l'album d'esordio 20, Capo Plaza annuncia il suo primo tour europeo che avrà una tappa finale in Italia, il 26 marzo. Ad accogliere il live del rapper salernitano sarà l'Alcatraz di Milano e i biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su ...