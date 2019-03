Un altro vertice? Ho da fare La tattica della fuga di Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) Quando il gioco si fa duro, i duri abbandonano il campo. Sembra unastudiata quella di Matteodi smentire all'istante le ipotesi di nuovi e - almeno nelle intenzioni di chi le fa filtrare - risolutivi vertici di governo quando le cose nella compagine gialloverde iniziano a mettersi così male da far rimbalzare più volte l'espressione "crisi di governo". Di fronte allo stallo sulla Tav e in seguito ad alcune indiscrezioni che fissavano per questa sera uncon il premier Conte e l'omologo Di Maio per venire a capofaccenda, il vicepremier leghista ha tagliato corto: "Oggi non c'è nessun, ne riparliamo lunedì". Problema: lunedì il Consiglio di amministrazione di Telt, la società italofrancese incaricata di costruire il tunnel ferroviario, dovrebbe pubblicare i bandi per 2,3 miliardi di appalti necessari ...

