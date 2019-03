The Sinking City uscirà il 27 giugno 2019

The Sinking City - l'ultimo trailer ci immerge nel mondo oscuro di Charles Reed : Bigben Interactive ha da poco pubblicato un nuovo trailer di The Sinking City , il misterioso progetto a tinte horror lovecraftiane sviluppato da Frogwares . Il filmato, piuttosto esteso e ...

Nuovo trailer di Gameplay per The Sinking City : Bigben e Frogwares sono liete di presentare un Nuovo video che rivela il sistema investigativo dell’attesissimo The Sinking City. Il video permette ai giocatori di tuffarsi nel misterioso universo del gioco: Charles Reed, il detective, sta pattugliando le strade di Oakmont investigando sulle cause degli avvenimenti sovrannaturali e della pazzia dilagante che stanno devastando la città. Nel ruolo di ...

The Sinking City non è solo tanta atmosfera lovecraftiana : il nuovo video gameplay ci mostra l'originale sistema di investigazione : I ragazzi di Frogwares sembrano consapevoli del fatto che sviluppare un titolo dalle atmosfere lovecraftiane riuscite non sarà sufficiente ad attirare l'interesse dei giocatori più scettici e proprio per questo motivo il team si è affidato a delle meccaniche di gioco sicuramente peculiari per The Sinking City.Il ruolo di detective soprannaturale in una città alle prese con delle forze occulte spaventose non sarà infatti per nulla semplice dato ...