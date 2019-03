Stati Uniti | crollano gli occupati a febbraio Job Report delude attese

Come vanno i negoziati tra Stati Uniti e talebani : Sono iniziati a Doha poco meno di due settimane fa, e si sta discutendo di cose Come "cosa vuol dire terrorismo"

Negli Stati Uniti hanno parlato dello Stato Islamico - : Il gruppo terroristico dello Stato Islamico si nasconde per tornare all'offensiva. Lo ha detto il capo del comando centrale delle forze armate Usa, il generale Joseph Votel. Secondo lui, quello che ...

Stati Uniti - Obama provoca Trump : 'Mostri il diploma delle elementari' : Si almeno diplomato alle elementari? . Barack Obama ironizza sul grado di istruzione di Donald Trump e lo sfida a mostrare il diploma della scuola primaria con una beffarda vendetta, dopo che il ...

Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti umanitari al Venezuela - : Gli Stati Uniti hanno inviato nuovi aiuti in Colombia per il Venezuela, ha riferito l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti, USAID,. Un aereo da trasporto militare C-130 partito ...

L’esercito degli Stati Uniti ha rivelato i dati di 4.200 reclute immigrate : Formazione delle reclute dell’esercito statunitense a Parris Island (foto di Scott Olson/Getty Images) L’esercito degli Stati Uniti ha inavvertitamente inviato via email i dati sensibili di 4.200 reclute immigrate nel paese per arruolarsi. Tra questi dati sarebbero compresi i nomi, le date di arruolamento, le lingue parlate e i numeri di previdenza sociale. Siccome tra le reclute esposte ce ne sarebbero 900 che parlano mandarino e diverse ...

[Il Caso] Stop degli Stati Uniti a Di Maio : l'Italia non può entrare nella nuova Via della Seta cinese : "Questo matrimonio non s'ha da fare". Questo il senso del messaggio inviato da Washington a Roma sull'intenzione del nostro governo di aderire ufficialmente al progetto cinese Belt and Road, più ...

Russia beffa gli Stati Uniti : la finta telefonata di due comici all'inviato Usa in Venezuela - e lui ci casca : «Buongiorno, abbiamo individuato numerosi conti riconducibili al regime Maduro nella banche svizzere. Che facciamo?», inizia così la telefonata tra colui che dovrebbe essere Ueli Mauer, presidente ...

La società russa MTS pagherà 850 milioni di dollari per chiudere una causa relativa ad alcune tangenti negli Stati Uniti : MTS, la più grande società russa di telecomunicazioni, si è accordata con il dipartimento di Giustizia e con la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, per chiudere una causa relativa a un caso di corruzione:

Huawei ha fatto causa al governo degli Stati Uniti : Secondo l'azienda tecnologica cinese non ci sono ragioni valide dietro al divieto per le agenzie federali americane di usare i suoi prodotti

Stati Uniti - ruba una Ferrari e si schianta a folle velocità contro un albero : morto sul colpo : Aveva rubato una Ferrari F430 da oltre 200mila euro di valore ma ha perso il controllo dell'auto sportiva, si è schiantato ed è morto. E' successo ad Arvada negli Stati Uniti,...

Solo a febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando dal Messico : La polizia di frontiera degli Stati Uniti (CBP, la sua sigla in inglese) ha annunciato martedì che nel mese di febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando per il Messico: era da 11 anni che

Usa - cresce meno delle attese l'occupazione negli Stati Uniti : Gli occupati di febbraio hanno registrato un aumento di 183 mila unità , inferiori alle 300 mila unità del mese precedente. Il dato risulta anche inferiore alle attese degli analisti che indicavano un ...

L'Italia nella Via della Seta cinese Arriva il no dagli Stati Uniti : La Cintura, nel progetto della Cina seconda potenza economica del mondo, è un tracciato di strade, ferrovie per il trasporto delle merci, gasdotti e oleodotti, linee di telecomunicazioni che dall'...

Michael Bloomberg non si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti : L’imprenditore e politico statunitense Michael Bloomberg ha detto che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020 (e quindi nemmeno alle primarie con cui i partiti statunitensi sceglieranno i loro candidati). Da settimane si parlava della possibilità che Bloomberg si